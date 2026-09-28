孩子發燒幾度要送醫？醫：別只盯體溫計「4大狀況」更重要

連假期間不少家庭安排出國、返鄉或國內旅遊，但對有小孩的家庭來說，最怕的就是人在外地，孩子突然開始發燒。尤其半夜發燒、附近又不熟悉醫療環境，家長往往一下就慌了：「到底要不要趕快吃退燒藥？」「燒到幾度一定要送醫？」

初鳴堂中醫診所中醫師周宗翰同時也是專業的藥師，他表示，孩子發燒時，家長最重要的不是急著把體溫降到正常，而是先觀察孩子整體的狀況。發燒本身只是一個症狀，不代表一定是嚴重疾病，真正需要注意的是孩子除了發燒之外，有沒有出現精神狀態改變、呼吸困難、脫水或其他異常症狀。

周宗翰指出，如果孩子只是輕微發燒，但是退燒後精神還不錯，可以正常喝水、吃東西，也沒有明顯呼吸急促、持續嘔吐等問題，家長可以先讓孩子休息、補充水分並觀察，不需要因為體溫一升高就立刻陷入恐慌。

尤其旅途中活動量大、穿太多衣服、長時間曬太陽，都可能讓體溫暫時升高，可以先讓孩子休息，補充水分，過一段時間再重新測量體溫。

不過，如果孩子發燒同時出現精神非常差、叫不太醒、意識異常、抽搐、呼吸困難或呼吸明顯變快、嘴唇或皮膚顏色異常、持續劇烈頭痛或脖子僵硬，甚至一直嘔吐、喝不進水，或明顯尿量減少、很久沒有尿尿，這些就不是單純「再觀察看看」的情況，應該盡快就醫。

另外，年紀非常小的嬰兒如果出現發燒，更不能自行在家處理，尤其3個月以下的嬰兒，只要出現發燒，就建議儘速接受醫師評估。

至於很多家長最關心的「感冒藥能不能自己買來吃？」周宗翰提醒，這件事情反而要更加小心，成人感冒藥不能直接拿來按照「小孩減半」的方式服用，兒童藥物通常需要依照年齡、體重以及藥物成分來決定劑量。

尤其現在市面上很多感冒藥都是複方藥物，裡面可能已經含有退燒或止痛成分，如果家長又另外給孩子吃退燒藥，很容易在不知道的情況下重複用藥。

如果孩子過去曾經因為發燒看過醫師，而且家中有醫師開立、孩子平常使用的兒童退燒藥，家長可以依照原本醫師交代的劑量使用。但如果是第一次使用、完全不知道劑量，或孩子年紀很小，就不要自行猜測用量。周宗翰提醒，退燒藥的主要目的，是讓孩子舒服、能夠休息，而不是一定要把體溫降到完全正常。

有些孩子雖然體溫超過38度，但是精神很好、喝水正常、活動力也不錯，並不需要因為看到溫度計上的數字就一直急著退燒。相反地，如果孩子雖然體溫沒有非常高，卻已經明顯不舒服、精神很差，家長也不能只看溫度而忽略孩子的整體狀況。

旅途中另外一個常見問題，就是家長看到孩子一直發燒，覺得「吃一次怎麼還沒退？是不是藥不夠？」於是自行增加劑量或縮短服藥時間。周宗翰說，這是非常危險的做法。退燒藥需要按照正確劑量與間隔使用，不要因為退燒速度不如預期，就自行增加藥量。

如果孩子發燒，也不需要一直用冰水擦身體或冰敷，希望把體溫快速降下來。可以讓孩子穿著適當、保持環境舒適，補充水分，孩子覺得冷時適度保暖即可。重點不是讓體溫越低越好，而是讓孩子舒服，同時觀察病情變化。

周宗翰建議，連假帶孩子出門前，可以先準備一個簡單的「兒童旅遊醫藥包」，裡面放體溫計、孩子平常使用的藥物，以及健保卡或相關醫療資料。如果要出國，更可以事先確認住宿地點附近的醫療院所，真的遇到狀況時才不會手忙腳亂。

周宗翰說，當家長發現孩子發燒時，不要只盯著溫度計上的數字，真正需要觀察的是「精神好不好、呼吸順不順、喝不喝得下水、尿量正不正常」。

如果孩子精神還不錯、可以喝水、可以正常互動，通常可以先休息觀察；但如果精神狀況明顯變差、呼吸異常、持續嘔吐、喝不下水、尿量明顯減少，或出現抽搐、意識異常等情況，就不要因為人在旅途中而勉強等待，應該儘快尋求醫療協助。

周宗翰表示，連假出國旅行最重要的不是「一定不能生病」，而是萬一孩子真的生病，家長知道什麼情況可以先觀察、什麼情況可以使用原本醫師交代的藥物，以及什麼時候不能再等。

「不要只看體溫決定要不要送醫，孩子的精神、呼吸、喝水與尿量，往往比溫度計上的數字更值得家長注意。」

周宗翰說，連假可以玩得盡興，但孩子生病時，該休息就休息、該用藥就正確用藥、該送醫就不要硬撐，才能真正讓一家人玩得安心、回家也放心。