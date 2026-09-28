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今連假收假日天氣晴朗適合出遊 周四起迎風面降雨增

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天天氣晴朗穩定，高溫約33至35度，大台北、西部內陸局部地區及花東縱谷有36度左右高溫出現機會。聯合報系資料照
今天天氣晴朗穩定，高溫約33至35度，大台北、西部內陸局部地區及花東縱谷有36度左右高溫出現機會。聯合報系資料照

今天是中秋教師節4天連假收假日，天氣晴朗穩定，適合出遊。今起到周三天氣都是晴到多雲，周四起東北季風增強，迎風面降雨增加。

天氣風險公司天氣分析師黃國致今天指出，今各地晴到多雲，午後山區零星有短暫陣雨。氣溫方面，北部地區約23至35度，中部地區約23至35度，南部地區約25至35度，東部地區約24至33度；但大台北、西部內陸局部地區及花東縱谷有36度左右高溫發生機會；日夜溫差仍偏大，早出晚歸多留意保暖。

黃國致指出，周二及周三天氣持續穩定，各地仍為晴到多雲，午後山區仍零星有降雨發生。白天各地高溫普遍約31至35度，大台北及西部內陸局部地區仍有36度左右高溫發生機會；夜晚清晨約23至27度，感受較涼。

周四(10月1日)東北季風逐漸增強，黃國致說，中午過後北部地區雲量較為增多，入夜基隆北海岸及宜蘭地區局部會降雨。其他地區晴到多雲，午後南部地區及各地山區局部有短暫陣雨。

黃國致指出，周五至周末(2-4日)受較弱東北季風影響，環境水氣增多，桃園以北、東部及恆春半島局部有短暫雨，迎風面山區雨勢較明顯；中南部地區多雲到晴，午後南部地區及其他山區局部有短暫陣雨。北部、東部地區高溫約28至31度，中部地區約32至33度，南部地區約31至33度；夜晚清晨北部及東部地區約22至25度、中南部地區約23至27度。

此外，30日前適逢年度大潮，新北至彰化沿海及澎湖低窪地區留意海水倒灌情形。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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