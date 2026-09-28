日本京都必推！ 2026京都十大熱門和服租借排行出爐

穿上和服漫步京都 感受古都獨有韻味

台灣人有多愛去日本？從東京、大阪到沖繩，幾乎隨處可見台灣旅客的身影。根據交通部觀光署資料統計，今年1月到7月國人出國目的地以日本居冠，光是上半年就累積超過460萬人次，占整體約36.9%。其中，享有千年古都之稱的京都，憑藉深厚的文化底蘊與古樸的街道氛圍，被許多遊客列為此生必訪清單之一。來到此處，除了走訪清水寺、伏見稻荷大社、嵐山等經典景點，換上一套和服漫步在古色古香的街道，也成了不少旅人感受京都氛圍的熱門方式。





不過，京都和服租借店選擇眾多，從清水寺周邊到八坂神社、祇園一帶都有不同店家，款式、方案與服務內容也各具特色，第一次規劃和服體驗，往往得花上一番功夫比較。究竟哪些店家備受網友討論？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近兩年（2024/9/21～2026/9/20）調查出十個討論度最高的和服租借店，從各家風格到網友心得一次整理，帶你快速掌握京都和服體驗攻略。

No.10 Ookini和服

網路聲量：176筆

Ookini和服主打款式豐富多元與完整造型服務，店內常備超過2,000套和服與浴衣，從經典傳統款、清新花色到華麗時尚的設計通通有，還能搭配日式包包、草履與全新一次性足袋等配件。除了服裝選擇眾多，Ookini也相當重視整體造型，店內提供日系妝容與特色編髮服務，並準備多款髮飾供旅客搭配，從服裝、妝容到髮型設計，都能一次完成。

對不少旅客而言，語言方面也是選擇和服店時的一大考量，Ookini店員幾乎都能說一口流利中文，讓台灣旅客都能安心溝通無障礙。值得一提的是，店家在京都設有多間分店，包括清水寺、嵐山、伏見稻荷及八坂神社等地，各間分店皆鄰近熱門觀光景點，換裝後即可接續一日散策行程。網友表示「ookini所有員工都非常友善和樂於助人，而且他們提供的和服選擇非常多」、「服務很好，妝也畫得很棒，甚至還有會說韓語的員工」、「店裡的造型師非常專業，能給予關於服裝、色調、各種風格的良好建議，而且非常專業」。

No.9 VASARA

網路聲量：194筆

發跡於東京淺草的VASARA，是日本知名度極高的連鎖和服租借品牌之一，在日本多個觀光城市都能找到其蹤跡，從淺草、京都到鎌倉、川越、名古屋等地皆設有分店。以京都來說，站前店距離JR京都站步行僅約2分鐘，優越的地理位置對於自由行旅客而言相當便利，換裝後即可銜接京都各大景點的旅遊行程。





在服裝選擇方面，VASARA提供不同風格與價位的租借方案，包括經典標準款、受歡迎的情侶一星款，以及充滿大正浪漫風情的蕾絲和服等，另外也能加價搭配舞妓傘、花朵裝飾、日系包包等精緻配件，讓整體造型更加完整。此外，店內也提供中文、英文、韓文等多國語言服務，並設有行李寄放區，讓旅客換裝後能馬上輕鬆出發，穿著和服自在走訪京都街景。

No.8 夢館

網路聲量：229筆

擁有超過160年歷史的夢館，是京都頗具規模的和服租借店之一。店內提供超過500套和服款式，從大人到兒童都有豐富選擇，除了日常和服，夏季浴衣外，也推出袴、振袖等較正式的高級方案，無論是一般觀光、情侶出遊或想拍攝特別紀念照，都能依照需求挑選。租借內容也包含妝髮與基本配件，髮型則分為長髮、短髮各8種造型，方便搭配不同和服的風格。

此外，夢館地理位置也相當便利，從五條站步行約3分鐘即可抵達，距離京都車站也僅1站。換裝完成後，還能從高瀨川、鴨川一帶開逛，一路走到河原町商店街、高台寺及八坂神社等景點，將和服體驗融入京都一日行程，感受古都街景的迷人氛圍。網友大推「和服款式選擇多，髮型設計漂亮，推一個」、「工作人員非常友善，和服也很漂亮」、「地點距離火車站很近，有很多和服款式可以選擇」。

No.7 瑠璃和服

網路聲量：306筆

瑠璃和服在京都僅設有一家實體店面，店內備有超過400套和服與浴衣，從適合日常散策的現代蕾絲和服、復古小紋，到高品質的訪問服、振袖以及黑留袖一應俱全，無論是觀光拍照，還是參加正式場合，都能依照需求挑選。除了款式選擇豐富外，店內也提供完整的穿搭配件，包括腰帶、足袋、草履到髮飾等，價格資訊也十分清楚透明，消費前會事先說明相關費用，減少旅客租借時的疑慮。





值得一提的是，店家所在的區域相對清幽，換裝後不妨走進周邊住宅巷弄內，搭配日式街景拍照，捕捉更貼近京都日常的畫面。在交通方面，瑠璃和服距離清水五條站步行約2分鐘，即使想前往鴨川、清水寺等熱門景點也相當便利。網友表示「店家選址不錯，附近就有一些很出片的寺廟、景點」、「很推薦這家和服店，款式很多，颜色和花纹也都很好看」。

No.6 奈奈屋

網路聲量：357筆

奈奈屋提供超過500款和服與浴衣，從帶點浪漫氣息的蕾絲和服、充滿年代感的古董和服，到華麗吸睛的金彩振袖，都能找到不同風格的款式。無論是想拍出氣場十足的黑道千金造型，或走溫婉端莊的京都大小姐路線，通通都讓人有發揮空間。租借方案也包含髮型設計、髮飾、足袋、草履及手拎袋等基本配件，其中髮飾更有超過100款可自由搭配，另外還提供隨身物品免費寄放服務，換裝後即可輕鬆沿著古樸街道散步拍照。

目前奈奈屋在清水寺和祇園皆設有分店，除了可事先線上預約，也能直接到店租借，對於臨時想加入和服行程的旅客來說，也多了一種彈性的選擇。此外，店家也提供駐店攝影師跟拍服務，透過自然的日系攝影風格捕捉遊客最美瞬間，並協助動作指導，讓人留下美好的京都旅遊紀念。

No.5 岡本和服

網路聲量：499筆

岡本和服由創業超過190年的京都老字號織物店直營，從和服選材到穿著服務，都延續傳統職人對細節的講究。店內常備超過1,000套和服，款式從經典傳統風格、華麗振袖與袴，到近年深受年輕旅客喜愛的牛仔布等新穎設計通通有，無論想體驗正統日式風情，或偏好軟萌可愛的穿搭，都能找到適合自己的風格。

此外，店家也將租借配件一次備妥，像是腰帶、日式包包、草履與足袋等皆包含在方案中，不必擔心額外加價的問題。造型方面則由經驗豐富的造型師協助，會依照旅客的臉型與所挑選的和服提供髮型建議，基本髮型8款只需550日圓，也能選擇1650日圓的客製化造型，搭配不同風格的和服。

目前岡本和服在京都共有7家分店，設於清水寺、八坂神社、伏見稻荷、嵐山及JR京都車站等多處熱門觀光區，換裝後即可悠閒開逛周邊景點。若一天之內安排跨區行程，也能利用跨店歸還服務，在不同分店完成取還衣服，行李則可由店家協助運送至指定店舖，對於自由行旅客而言，能省下不少來回移動的時間與力氣。

No.4 櫻花和服

網路聲量：890筆





開業近一甲子的櫻花和服，在京都、大阪與東京皆設有分店。店內備有超過1,000套正宗和服，包括浴衣、小紋、蕾絲和服、高級振袖等，不僅款式選擇多元，花色也會定期更新，讓不同喜好的旅客都能挑到心儀款式。針對海外旅客，櫻花和服提供中文、英文、韓語及越南語等多語言服務，從挑選服裝到換裝過程都能獲得協助，即使是初次體驗的遊客也能十分安心。





除了和服租借外，櫻花和服也規劃多種日本傳統文化體驗，包括茶道、插花、和菓子製作等，讓人能進一步體驗日本傳統文化的精髓。最貼心的是，其分店位置多設於熱門景區與地鐵站附近，例如清水寺、日本橋、東京淺草寺一帶，方便遊客著裝後直接逛街拍照，在安排行程上可說是相當方便。

No.3 麗和服

網路聲量：948筆

麗和服是不少台灣網紅、部落客推薦的知名和服租借連鎖品牌，分店多選在熱門景點周邊，店鋪位置相當優越。以祇園八坂店為例，步行至八坂神社大約5分鐘，附近還能順遊充滿濃厚江戶風情的花見小路；清水店前往清水寺也只需6分鐘腳程，換裝後也可一路走訪二年坂、三年坂等經典街景，沿途欣賞傳統京町家木造建築與古樸石板坡道，感受京都獨有的古都風情。

在服裝選擇方面，麗和服提供上百種和服與浴衣，並定期更新當季流行款式，從適合日常散策的浴衣，到華麗高質感的振袖與絲綢訪問服一次收錄，無論偏好清新甜美或典雅大方的風格，都能滿足不同遊客的需求。其中，改良式蕾絲和服和華麗的金絲振袖深獲不少年輕女性的喜愛，也是IG出鏡率極高的新寵兒。網友也讚爆「推薦和服麗，衣服穿得很仔細，搭配攝影師每張都出片」、「離祇園很近，交通方便，和服也很漂亮」、「超多網紅也都穿這家，和服款式美炸」。

No.2 梨花和服

網路聲量：974筆

排名第2的梨花和服，是日本大型和服租借連鎖品牌之一，主打款式選擇豐富與價格簡單透明。店內提供600套以上和服，款式涵蓋甜美可愛的蕾絲浴衣、年代感十足的古董和服、典雅大方的訪問服等，各種風格一應俱全。此外，旅客不必因為挑選不同款式而反覆比較價格，店內基本方案採均一價，搭配所需的和服配件也包含在租借內容中，對於第一次體驗和服的人來說，挑選時更加直觀。





梨花和服也提供專業穿著與妝髮服務，旅客可以依照和服風格選擇日系盤髮、可愛雙馬尾等不同造型，也能依個人需求加價2,000日圓升級髮型設計，打造更符合自身風格的造型。在價格方面，如果是情侶或學生族群，還可享有相應的優惠方案，店家不定時會提供學生旅遊團折扣、浴衣迪士尼活動等優惠活動，對於小資族群來說的確是相當划算。

No.1 璃光和服

網路聲量：1,363筆





冠軍出爐！在京都十大熱門和服租借排行中，璃光和服以1,363筆網路聲量高居第一，也是榜單唯一聲量突破千筆的店家，在Google上更擁有超過2,000則評論，整體評價高達4.9星，從網路聲量到實際體驗，都展現出相當高的關注度。

璃光和服不僅款式豐富且更新速度極快，每間分店皆備有超過300件以上的新穎和服，從簡約素雅到華麗貴氣一字排開，讓人忍不住陷入選擇障礙。店內所選用的和服也十分講究材質與細節，多選用高級正絹或細膩絲綢，搭配傳統手工染色、刺繡及金銀線工藝，極佳的光澤度和層次感使和服更顯精緻。

目前璃光設有清水本店、八坂店與祇園店，分別鄰近清水寺、八坂神社、花見小路等熱門景點。其中，清水本店位於二年坂一帶，店內空間寬敞，除了獨立更衣空間與妝髮區，還設有日式和室及庭園造景，即使遇上炎熱天氣不便長時間戶外拍攝，也能利用室內場景完成具有日式氛圍的寫真。網友大讚，「璃光和服漂亮有質感，而且款式超級多」、「推璃光，衣服漂亮，妝也畫得很日系」、「衣服好看，會中文，店員都很熱心也很有耐心」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年9月21日至2026年9月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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