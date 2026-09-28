台灣附近全是暖空氣 粉專：周三前一天比一天熱

今天是中秋教師節連假收假日，不少民眾指出，都過了中秋節，但白天仍然熱得像夏天。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，到周三前，一天比一天熱。

「林老師氣象站」表示，今天到周三，由於環境轉為偏南風到西南風，台灣附近全是暖空氣，連假後期，一天會比一天還要熱。

「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署最新評估預測，台灣各地高溫約在31至35度之間，離外島的澎湖、金門及馬祖地區高溫也有30至33度。尤其大台北盆地及西半部局部內陸及近山地區，有機會出現36度或以上高溫。

另一方面，環境水氣明顯減少，整體偏乾，台灣各地天氣大多為多雲到晴；只剩午後局部山區還有零星降雨機會，雨勢不大，都不是那種會致災的雨型。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。