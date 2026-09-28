快訊

中秋教師連假今收假 高速公路11處地雷路段易壅塞

把握好天氣！周四起東北季風增強 北部、東半部轉雨連下一周

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣附近全是暖空氣 粉專：周三前一天比一天熱

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
到周三天氣持續穩定、高溫炎熱，大台北恐36度。聯合報系資料照
到周三天氣持續穩定、高溫炎熱，大台北恐36度。聯合報系資料照

今天是中秋教師節連假收假日，不少民眾指出，都過了中秋節，但白天仍然熱得像夏天。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，到周三前，一天比一天熱。

林老師氣象站」表示，今天到周三，由於環境轉為偏南風到西南風，台灣附近全是暖空氣，連假後期，一天會比一天還要熱。

「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署最新評估預測，台灣各地高溫約在31至35度之間，離外島的澎湖、金門及馬祖地區高溫也有30至33度。尤其大台北盆地及西半部局部內陸及近山地區，有機會出現36度或以上高溫。

另一方面，環境水氣明顯減少，整體偏乾，台灣各地天氣大多為多雲到晴；只剩午後局部山區還有零星降雨機會，雨勢不大，都不是那種會致災的雨型。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

好天氣到周三 周四東北季風增強迎風面降雨多

中秋連假持續好天氣！今台北、西半部高溫恐36度

連假最後一日天氣穩定！下周四起東北季風增強 部分地區易有陣雨

把握好天氣！周四起東北季風增強 北部、東半部轉雨連下一周

相關新聞

把握好天氣！周四起東北季風增強 北部、東半部轉雨連下一周

把握好天氣！今起到周三各地晴朗偏熱，周四起東北季風漸起，迎風面及午後降雨增，到10月7日東北季風持續影響，水氣增加，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨。

台灣附近全是暖空氣 粉專：周三前一天比一天熱

今天是中秋教師節連假收假日，不少民眾指出，都過了中秋節，但白天仍然熱得像夏天。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，到周三前，一天比一天熱。

中秋教師連假今收假 高速公路11處地雷路段易壅塞

今日為中秋節及教師節連續假期收假日，高速公路局預估國道交通量為105百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.1倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

健康名人堂／藥袋裡的隱形風險—每位長者都需家庭藥師

台灣正式進入超高齡社會，國健署統計，65歲以上國人85.9%至少罹患一項慢性疾病，64.5%罹患兩項以上慢性病，43.5%同時罹患三項以上慢性病。慢性病共病已成長者常態，在此情形下，每位專科醫師處方的藥品，個別皆合理，但所有藥品放進同一藥袋、進入同一位長者體內，重複用藥、交互作用與劑量不當風險，往往容易被忽略。

健康你我他／一周適應助聽器 二度就業更順利

40幾歲時住鄉下，家對面是塑膠粒廠，機器整天轉不停，處在噪音環境1年多後，右耳不時出現蟬聲。就醫檢查為耳骨硬化造成聽力受損，服藥半年多效果不好，於是放棄服藥，與耳鳴和平共處。

10月徵文主題 AI讓我更健康嗎？

隨著AI科技發展，從健康App、飲食建議到運動與睡眠追蹤，AI逐漸走進日常生活。但AI真的能讓我們更健康嗎？若過度依賴、誤信錯誤資訊，是否反而可能延誤就醫或健康受損？歡迎分享你的AI健康使用經驗，如何判斷資訊真偽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。