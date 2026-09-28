把握好天氣！周四起東北季風增強 北部、東半部轉雨連下一周

把握好天氣！今起到周三各地晴朗偏熱，周四起東北季風漸起，迎風面及午後降雨增，到10月7日東北季風持續影響，水氣增加，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨。

中央氣象署指出，今天各地多雲到晴，白天各地高溫約32至35度，台北盆地、花蓮縱谷及中南部內陸地區有局部36度左右高溫發生機率，感受偏熱，中午前後紫外線偏強；各地低溫普遍在23至25度。

周二及周三各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。各地高溫31到35度，台北盆地及西半部內陸局部可達36度左右；低溫約23到27度。

氣象署指出，周四（10月1日）東北季風增強，基隆北海岸及宜蘭地區轉為有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後降雨範圍稍增，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。北部及東半部高溫31到32度，中南部33度；低溫23到27度。

氣象署表示，周五到下周日東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，新竹以南地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。北部高溫28到31度，中南部32到33度。

10月5日到7日東北季風持續影響，水氣增多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

此外，氣象署說，颱風舒力基在日本那霸附近海域，並逐漸朝東北遠離，對台灣天氣無直接影響。預估下周熱帶洋面上有低壓擾動發展的機率，發展位置、時間及強度仍有不確定性，請留意最新預報資訊。