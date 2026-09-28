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苗栗野奢 體驗茶農生活
野奢旅遊深入苗栗自然田園，造訪鄉野間的美術館，建築師兼收藏家花費廿年琢磨，運用木雕、木作家具融入整體建築，有行旅包園櫟莊園，感受生態、藝術與音樂會。造訪膠彩畫家，走入宣余美術莊園的山居歲月。 拜訪台日夫妻攜手打造土地共生的好珈農莊。「銅鑼茶廠」占地卅公頃，以永續工法順應自然而耕種，旅人將親手摘茶體驗茶農生活。旅宿入住彷彿森林美術館的寨酌然野奢莊園。
有行旅企業家山居歲月系列「苗栗野奢」三天二夜旅程，十一月九日至十一日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3905、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/9jz68f。有行旅旅行社，交觀甲字第 7785號。
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