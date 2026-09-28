苗栗野奢 體驗茶農生活

曾獲米其林指南首選乳製品夥伴的「鮮乳坊」，悉心守護乳牛、乳源，甚至到土地與環境。 圖／鮮乳坊 提供 一瓶鮮乳，除了喝起來香不香、濃不濃，還能講究什麼？ 對米其林星級主廚與世界冠軍職人而言，答案可能比想像中更多。從乳源、飼養方式、食材安心到環境永續，一瓶鮮乳背後的每個環節，都可能影響最後端上餐桌的品質。曾獲米其林指南首選乳製品夥伴肯定的「鮮乳坊」，近期邀請四位餐飲界大師分享使用的理由，並帶消費者重新認識一瓶鮮乳的價值。 星級職人的共同選擇 從乳源開始講究 鮮乳坊過去曾獲米其林指南首選乳製品夥伴，並獲多家星級餐廳採用；品牌也從產地端開始與酪農合作，悉心守護乳牛、乳源，甚至到土地與環境。 這樣的「星級」思維，也成為四位職人選擇鮮乳坊的共同基礎。不過，每個人著重的理由不盡相同。對冰淇淋世界冠軍趙韻嵐而言，是「在地」；米其林星級餐廳主廚楊展浩看重「動物福利」；世界麵包冠軍陳永信在意「安心」；連續獲米其林綠星肯定的小小樹食行政主廚徐兆麟 Tim，則把「永續」放在重要位置。四種不同觀點，也拼出一瓶鮮乳從牧場到餐桌的完整價值。 趙韻嵐：從土地找好味道 在地食材就是台灣的寶藏 冰淇淋世界冠軍趙韻嵐擅長結

2026-09-28 00:00