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獨老租屋困境 國土署：租補、包租代管助獨老

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

內政部統計今年首季僅有老人居住宅逾九十二萬戶，僅一名老人居住宅達七十一點三萬戶，雙創歷史新高。本報昨天報導獨老在租屋市場不受房東青睞，弱勢老人租不到、也付不起房租困境。國土署指出，持續透過包租代管及租金補貼等政策穩定租屋，截至八月底，社會住宅包租代管有效契約，六十五歲以上高齡者承租戶數逾一點八萬戶，占整體約百分之十五點八九。

國土署表示，社會住宅包租代管計畫，提供三費有補助措施，包括修繕費、居家安全保險費及公證費，居家安全保險費補助，可提供房東投保火災保險、地震基本保險，及特定事故跌價補償保險，降低房東出租住宅資產風險；另透過租金補貼減輕租屋負擔，降低房東對租金收取疑慮。

國土署說，截至八月底，社會住宅包租代管有效契約，六十五歲以上高齡者承租戶數逾一點八萬戶，占整體約百分之十五點八九；另針對弱勢老人租屋需求，因相關個案係由社政體系掌握，如有租屋需求，得由社福單位依個案需求，提供租屋需求資訊給包租代管業者。

國土署指出，與衛福部合作，針對社會住宅包租代管服務過程，發現有長期照顧需求承租戶，由社會住宅包租代管業者協助，透過一九六六長照服務專線進行通報及轉介，再由相關長照服務體系接續評估及提供所需服務；社會住宅包租代管也推動老人換居服務，包括放寬老人跨縣市換居及放寬老人私宅換公宅服務，鼓勵老人將自有房屋加入計畫出租，換居至電梯大樓或是低樓層公寓，改善居住品質。

包租代管 國土署 租屋

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