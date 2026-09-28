健康你我他／一周適應助聽器 二度就業更順利

40幾歲時住鄉下，家對面是塑膠粒廠，機器整天轉不停，處在噪音環境1年多後，右耳不時出現蟬聲。就醫檢查為耳骨硬化造成聽力受損，服藥半年多效果不好，於是放棄服藥，與耳鳴和平共處。

50幾歲右耳聽力漸弱，二度就業時，因為重聽，為顧客點餐得俯身哈腰，任務才能完成。老闆見狀，私下對我說：「這樣的點餐方式對顧客不禮貌，希望妳能盡速戴上助聽器。」為了不丟喜歡的工作，謹遵囑咐，花了幾萬元配戴助聽器。

助聽器戴上後極不適應，一周後才習慣。右耳聽覺清晰後，能在正常距離與顧客點餐，再不擔心同事背後喚我聽不清楚；騎腳踏車上下班，可聽到清晰車輛聲，減輕危險；清晨公園散步，能聽到鳥鳴聲。雙耳正常的感覺真棒，助聽器幫了大忙，讓我順利二度就業。之後在家帶孫、操持家務、出門運動，助聽器仍是必備品。

如今我已近八十，耳鳴重聽依舊，除戴助聽器外，5年前因血壓高，學習經絡穴位按摩，降壓有效，能促進局部血液循環；接著再學保養聽力與改善耳鳴穴位，每天按壓耳門穴、聽宮穴、翳風穴、風池穴等穴位100下。持之以恆至今，耳鳴聽力穩定，還有好睡眠。