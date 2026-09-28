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健康主題館／美國新版飲食指南 回歸吃真正的食物

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
美國新版飲食指南圖像最上面有整隻雞和大塊牛排,但肉類建議食用量大概只有一般牛排的一半到四分之一。圖／取自RealFood.gov
美國新版飲食指南圖像最上面有整隻雞和大塊牛排,但肉類建議食用量大概只有一般牛排的一半到四分之一。圖／取自RealFood.gov

最近美國衛生與公共服務部（HHS）與農業部（USDA）正式發布「2025–2030美國膳食指南」。核心口號為「吃真正的食物」，告別了過去「低脂、高碳水」金字塔模式，改以高營養密度的原型食物（Whole Foods）、充足的蛋白質與天然好油為核心。8項重大變革重點如下：

1.蛋白質需求調升：不只「吃夠」更要「吃足」

舊版指南對蛋白質的建議量是每日每公斤體重0.8公克，新指南將蛋白質目標調高到每日每公斤體重1.2～1.6公克。以一位60公斤的成年人來計算，每天大約需要攝取蛋白質72～96公克。

除了雞蛋、家禽、海鮮與原型紅肉外，植物性來源如豆腐、豆漿、毛豆與堅果也都是極佳選擇。蛋白質能維持肌肉量，對於穩定血糖與提升免疫力更功不可沒。

2.穀類份量下修：澱粉退居配角

過去大家習慣把米飯、麵包當成餐盤裡的主角，新指南做了修正與調整：

●全穀類適量就好：即使是優質的高纖穀物（如糙米、燕麥、地瓜），每日建議攝取量也下調至2～4份。也就是每天大約只需要半碗到一碗的煮熟全穀飯就夠了。

●遠離精製澱粉：白麵包、白麵條、餅乾及各式精製麵粉點心，被列入「大幅減少或避免」的清單中。

3.強調「天然好油」：不再害怕全脂與天然油脂

新指南不再要求選擇脫脂或低脂產品，打破「吃油脂就會變胖」的迷思。建議選擇無添加糖的全脂牛奶、原味優格與乾酪，這些天然食物自帶優質油脂與豐富微量元素，營養價值非常高。

烹調時，優先推薦含有必需脂肪酸的橄欖油與酪梨油；天然的奶油與牛脂也同為可接受的烹調選項。避免經過高度工業加工的氫化植物油（反式脂肪）。飽和脂肪總量建議，控制在每日總熱量的10%以內。

4.遠離超加工食品

新指南將當代的慢性病與代謝失調問題，歸咎於高度加工食品，包括含糖飲料、洋芋片、微波即食食品及各種含有大量化學添加物的零食點心，這類食物不僅容易讓血糖劇烈上下波動，更會破壞腸道菌叢的平衡，盡量少吃。

5.不鼓勵人工甜味劑（代糖）

許多人為了減重會選擇無糖零卡飲料，但新指南建議要限制阿斯巴甜、蔗糖素等低熱量代糖。因為代糖可能對腸道微生物生態產生負面干擾。

新指南對添加糖的管制更加嚴格，成年人建議單餐的添加糖攝取量不要超過10公克；禁糖年齡從原本的2歲拉高到4歲，說明4歲以下兒童飲食中應完全避免任何添加糖。

6.將「腸道健康」與發酵食品首度列入

這是美國飲食指南歷史上，首次正式將腸道菌群與腸道健康獨立寫入章節。健全的腸道生態不僅能增強免疫力，還能改善代謝，甚至心情更加穩定。鼓勵大家平時可多攝取無糖優格、起司、泡菜、酸菜、納豆等富含益生菌的發酵食品，搭配豐富多彩的蔬果膳食纖維，就是給腸道好菌的養分來源。

7.補充水分與多曬太陽

除了「吃」之外，新指南也重視維生素D3的合成與水分補充。鼓勵以白開水取代所有含糖飲料，每日維持充足的水分與適量電解質。建議每日適度的戶外活動與日照，激發皮膚生成活性維生素D3，幫助腸道對鈣質與磷的吸收，與蛋白質結合能共同維持骨骼健康與肌肉發育。

8.落實211餐盤與個人化調整

每日吃飯時，不妨觀察盤中食物比例，50%蔬菜與原型水果、25%優質蛋白質、25%高纖全穀雜糧。

●注意：若本身患有慢性腎臟病（CKD）或肝功能不全的民眾，切勿自行盲目大量補充蛋白質，仍須依營養師建議計算個人化配額，以免增加器官負擔。

食物 飲食 美國

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