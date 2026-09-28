健康名人堂／藥袋裡的隱形風險—每位長者都需家庭藥師

台灣正式進入超高齡社會，國健署統計，65歲以上國人85.9%至少罹患一項慢性疾病，64.5%罹患兩項以上慢性病，43.5%同時罹患三項以上慢性病。慢性病共病已成長者常態，在此情形下，每位專科醫師處方的藥品，個別皆合理，但所有藥品放進同一藥袋、進入同一位長者體內，重複用藥、交互作用與劑量不當風險，往往容易被忽略。

藥品未整合造成風險

健保署目前針對八類時常重複領取的藥品進行監測，包含降血壓、降血脂、降血糖等三高用藥；抗思覺失調症、抗憂鬱症、安眠鎮靜類等三類精神科用藥，及抗血栓、攝護腺肥大用藥，而2025年西醫診所跨院重疊率，以攝護腺肥大口服藥最高，高達0.72%，其次則為安眠鎮靜類藥品的0.66%。

身為第一線藥師，我也親身協助過前述重複用藥案例，這也是許多高齡家庭正在面對、卻未必察覺的日常。多重用藥的核心問題，不在「藥太多」，而在「沒有人看見全部」。同成分藥品可能以不同商品名出現、不同醫院之處方可能作用相似；再加上自購的止痛藥、感冒藥、中藥與保健食品，交互作用更形複雜。

高齡者肝腎功能逐年下降，幾年前合適的劑量，今天未必仍然合適或安全。當長者出現頭暈、嗜睡、肌力下降或記憶減退等情形，往往被歸咎於老化或退化性因素，實際上可能是藥品副作用，而安眠藥、鎮靜劑、降血壓藥若使用不當，更將提高跌倒、骨折與住院風險。

必須強調，提醒風險絕非鼓勵自行減藥。降血壓藥、抗凝血藥、抗癲癇藥等藥品若驟然停用，可能引發中風、血栓或病情惡化等。真正的用藥安全，不是單純減少藥品種類或劑量，而是確保每顆藥都有明確用途及劑量，且有人持續追蹤。

替長者守住用藥安全

每個家庭至少應做到三件事，以利藥師協助作用藥整合：一、建立涵蓋成藥、中藥與保健食品的完整用藥清單，就診時攜帶藥袋或拍下藥品，而非只說「有吃心臟的藥」。二、固定在熟悉的社區藥局領藥或接受用藥諮詢，讓藥師掌握整體用藥。三、高齡、多重疾病或經常跌倒者，定期接受完整藥物檢視。

現今，健保雲端藥歷讓醫療人員得以查詢近期處方，但科技只能呈現資料，整合、判讀與追蹤仍需專業人員。政府應進一步建立「家庭藥師」制度，讓每位長者有固定藥師，協助整合跨院跨科處方，並將藥師的用藥整合服務納入居家醫療與長照網絡，給予相應的合理給付。社區藥局不該只是領藥的地方，而是離民眾最近的健康照護據點。

國家藥品韌性確保有藥可用，家庭用藥韌性則確保每一顆藥都用得正確。超高齡社會需要的，不是更多藥品，而是每位長者身邊，都有一位看得見他全部用藥、能及時把關的藥師。