快訊

青鳥喊在台北演「貍貓換太子」…沈伯洋不贊成傳喊卡 蔣萬安也表態了

叛變水手逃荒島焚船！近親繁衍200年連爆殺戮性侵 傳奇桃源內幕曝光

都自認贏家？《經濟學人》點評川習會真正輸家 耽溺排場優先個人私利

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋連假收假日估北返車潮湧現 11路段恐壅塞

中央社／ 台北27日電
高公局表示，明天北返車潮出現，預估國1北向西螺至彰化將車多壅塞，請用路人注意疏導措施與高乘載管制。聯合報系資料照
高公局表示，明天北返車潮出現，預估國1北向西螺至彰化將車多壅塞，請用路人注意疏導措施與高乘載管制。聯合報系資料照

明天是中秋教師連假收假日，交通部高速公路局今天下午表示，明天北返車潮出現，預估國1北向西螺至彰化將車多壅塞，請用路人注意疏導措施與高乘載管制。

今天是中秋及教師節連假第3天，高公局表示，今天下午國道壅塞路段為國1北向新竹系統至湖口、大雅系統至泰安服務區、國1南向大華系統至汐止、國3北向高原至大溪、大山-西濱、南雲-名間、國3南向官田系統至新化系統、國5北向宜蘭至石碇，其餘路段大致正常。

根據高公局統計，截至今天下午5時，國道交通量為74.6百萬車公里，預估今天交通量為114百萬車公里，仍在預期範圍。

明天為中秋節及教師節連續假期收假日，高公局預估國道交通量為105百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預計，預計重點壅塞路段為國1北向西螺至彰化、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向東草屯至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

明天國道相關疏導措施包括中午12至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

省道部分，交通部公路局表示，明天預估將湧現返程車潮，請注意省道及快速公路易壅塞路段，包含台61線淡水至八里、鳳鼻至香山及竹南路段、台1線水底寮至楓港北向路段，台9線南迴公路路段及台9甲線新店至烏來路段。

銜接國道易壅塞路段包含台64線接國3中和交流道，台65線接國3土城交流道，台74線銜接霧峰交流道路段，台18線接國3中埔交流道及台86線接仁德系統等路段。

中秋節 教師節 連假 車潮 塞車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋教師節連假第3天 高公局預估湧現北返車潮、13路段易塞

連假第三天 高速公路北返車流估上午10時起陸續出現

挑錯時間出門受困國道！連假第3天估湧北返車潮 國5北向恐塞到深夜

國5北向紫爆時速僅17公里 下午13處地雷路段易壅塞

相關新聞

連假搭車人潮增…自由座旅客湧進商務車廂 高鐵提醒：不開放站立

此次中秋、教師節連假高鐵出現大量搭車人潮，疏運前2日運量較去年暴增逾5萬人次，更出現自由座旅客湧進商務艙車廂站立，導致商務車廂旅客差點上不了車。台灣高鐵強調，未來也將加強勸導，落實相關規定。

連假收假日天氣穩定 這日起變天「2地降雨機率增加」

明天是中秋、教師節連假收假日，各地天氣穩定，中央氣象署預報員劉沛滕表示，周四起受東北季風影響，桃園以北、東半部降雨機率增加，高溫略降，低溫也降至23度；另舒力基颱風明減弱成輕度颱風，後續日本海東側仍可能有熱帶系統發展，需持續觀察。

茭白筍怎麼煮才脆甜？ 農糧署親授「鎖水2秘訣」：鮮嫩又美味

氣候炎熱食慾不振，被譽為「美人腿」的茭白筍因具備低熱量、高含水量及豐富膳食纖維等特性，深受養生與減重族群喜愛。農業部農糧署日前在臉書「鮮享農YA - 農糧署」發文分享料理茭白筍的獨門秘訣，提醒民眾在烹飪前只要掌握「帶殼烹調」與「汆燙冰鎮」兩大關鍵技巧，就能完美鎖住蔬菜的天然鮮甜與爽脆多汁口感，無論煎煮炒烤都能端出美味佳餚。

連假地牛晃動！花蓮近海15:33發生規模4.4地震 8縣市有感

中央氣象署發布115065號地震報告，花蓮縣近海今下午3時33分發生規模4.4地震，地震深度36.9公里，最大震度2級。

馬祖返台需求增 航港局：新台馬輪正常開航、28日晚加開台馬之星

因應中秋連假收假馬祖旅客返台需求，航港局表示，新台馬輪27日晚間正常由基隆港開往馬祖，28日上午9時由馬祖返台；另於28日晚間加開台馬之星馬祖返台航班。

連假第3天湧北返車潮！1小時逾2300車次 屏警啟動台1線楓港段調撥分流

中秋暨教師節連假第3天，人潮陸續返程，屏東縣警局表示，今午後迎來首波北返高峰，枋寮警分局在下午1時8分實施北上調撥車道，車流量大，行車秩序平穩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。