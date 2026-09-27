中秋連假收假日估北返車潮湧現 11路段恐壅塞

明天是中秋教師連假收假日，交通部高速公路局今天下午表示，明天北返車潮出現，預估國1北向西螺至彰化將車多壅塞，請用路人注意疏導措施與高乘載管制。

今天是中秋及教師節連假第3天，高公局表示，今天下午國道壅塞路段為國1北向新竹系統至湖口、大雅系統至泰安服務區、國1南向大華系統至汐止、國3北向高原至大溪、大山-西濱、南雲-名間、國3南向官田系統至新化系統、國5北向宜蘭至石碇，其餘路段大致正常。

根據高公局統計，截至今天下午5時，國道交通量為74.6百萬車公里，預估今天交通量為114百萬車公里，仍在預期範圍。

明天為中秋節及教師節連續假期收假日，高公局預估國道交通量為105百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預計，預計重點壅塞路段為國1北向西螺至彰化、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向東草屯至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

明天國道相關疏導措施包括中午12至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

省道部分，交通部公路局表示，明天預估將湧現返程車潮，請注意省道及快速公路易壅塞路段，包含台61線淡水至八里、鳳鼻至香山及竹南路段、台1線水底寮至楓港北向路段，台9線南迴公路路段及台9甲線新店至烏來路段。

銜接國道易壅塞路段包含台64線接國3中和交流道，台65線接國3土城交流道，台74線銜接霧峰交流道路段，台18線接國3中埔交流道及台86線接仁德系統等路段。