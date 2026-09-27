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連假收假日天氣穩定 這日起變天「2地降雨機率增加」
明天是中秋、教師節連假收假日，各地天氣穩定，中央氣象署預報員劉沛滕表示，周四起受東北季風影響，桃園以北、東半部降雨機率增加，高溫略降，低溫也降至23度；另舒力基颱風明減弱成輕度颱風，後續日本海東側仍可能有熱帶系統發展，需持續觀察。
劉沛滕說，舒力基颱風今天接近琉球群島，部分對流雲系將影響琉球一帶，明天清晨逐漸遠離，並往東北移動到日本南方海面，預計明晚減弱為輕度颱風，周三、周四變成溫帶氣旋。
針對未來1周天氣，劉沛滕指出，明天是中秋、教師節連假收假日，周三（30日）前天氣穩定，多雲到晴，午後山區有零星短暫雨。
周四（10月1日）起東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、宜蘭轉為零星短暫雨，雲量增加；周五至周日（10月2日至4日）桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，新竹以南仍為穩定天氣，午後山區有短暫降雨。
溫度部分，劉沛滕表示，周三前各地白天高溫約33、34度，西半部近山區、大台北盆地局部高溫上看35、36度；周四起受到東北季風影響，桃園以北、宜蘭及花蓮高溫降到30、31度，低溫也略降至23度。
另外，劉沛滕也提醒，周三前適逢年度大潮，新北至彰化沿海、澎湖漲潮期間，需留意低窪地區海水倒灌。
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