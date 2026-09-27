連假搭車人潮增…自由座旅客湧進商務車廂 高鐵提醒：不開放站立

此次中秋、教師節連假高鐵出現大量搭車人潮，疏運前2日運量較去年暴增逾5萬人次，更出現自由座旅客湧進商務艙車廂站立，導致商務車廂旅客差點上不了車。台灣高鐵強調，未來也將加強勸導，落實相關規定。

針對商務車廂旅客抱怨車廂內有自由座旅客站立狀況，高鐵公司重申，開放對號座車廂供自由座旅客站立時，「不包括商務車廂」，車上也會持續廣播勸導，請自由座旅客不可進入商務車廂站立。

對於連假期間部分車次發生類似狀況，高鐵公司統計，9月24日至9月26日，部分自由座旅客進入商務車廂站立，經勸導多數皆離開，僅6班次、總計約30位自由座旅客因玄關已無空間，因此才於商務車廂站立。台灣高鐵公司深感抱歉，未來也將加強勸導，落實相關規定。

高鐵強調，對於本次疏運人潮再創高峰，卻引發旅客種種抱怨，除將持續優化相關措施，也再度呼籲，自由座旅客務必避開周一（28日）下午到晚上的超尖峰時段分流搭乘，並請對號座旅客包容體諒。