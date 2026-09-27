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連假最後一日天氣穩定！下周四起東北季風增強 部分地區易有陣雨

中央社／ 台北27日電
氣象署表示，明天是中秋教師節連假最後一天，仍然是穩定的天氣型態。聯合報系資料照
氣象署表示，明天是中秋教師節連假最後一天，仍然是穩定的天氣型態。聯合報系資料照

氣象署表示，明天是中秋教師節連假最後一天，仍然是穩定的天氣型態；預測10月1日起東北季風增強，將持續影響至10月6日，迎風面桃園以北、東半部轉為易有短暫陣雨的天氣。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，30日之前各地天氣相對穩定，大致為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

劉沛滕表示，10月1日東北季風開始增強，預估這波東北季風將持續影響至10月6日，但冷空氣強度不強，主要在桃園以北、東半部有局部短暫陣雨，南部地區及其他山區午後也有局部短暫陣雨。

氣溫方面，劉沛滕指出，30日前各地變化不大，高溫約攝氏32至35度，其中台北盆地及西半部內陸地區要注意局部36度以上高溫。10月1日起受東北季風增強影響，迎風面高溫略降，桃園以北、東半部高溫約30、31度，其他地區仍有34、35度；各地夜間低溫約22至24度。

劉沛滕說，中度颱風舒力基今天影響琉球群島，預測明天開始往東北方、朝日本南方海面移動，颱風中心登陸日本的機會不大，對台灣也沒有影響；另外，本週需關注在關島東方海面可能還有新的熱帶系統發展，但強度、路徑仍有不確定性，需再觀察。

劉沛滕提醒，30日之前適逢年度大潮，新北至彰化沿海及澎湖在漲潮期間水位偏高，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象。

東北季風 連假 氣象署

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