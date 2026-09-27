超商變學習站 「孟婆體驗」助外籍看護工讀懂失智

超商成外籍看護工喘息、學習據點，弘道結合翻譯老師在超商舉辦「孟婆體驗」，教導失智照護技巧。印尼籍看護參加後了解阿嬤抗拒洗澡是怕水溫，學會先用水輕拍手背，讓阿嬤安心。

弘道老人福利基金會自114年推出「孟婆體驗」，參與者喝下孟婆湯，化為旅人，走進失智症世界，打造沉浸式學習。參與者將運用認知功能障礙卡，推敲失智症行為背後原因，如為何長輩抗拒洗澡等，理解失智症患者後，進而再利用行動靈感卡，設計出更友善互動方式與環境。

今年在7-ELEVEN門市零錢捐的「失智友善計畫」支持下，弘道更結合翻譯老師舉辦「認識失智症的孟婆體驗」與個別的「到宅照顧技巧指導」，幫助外籍照顧者能「聽得懂、做得到」，不再獨自面對照顧壓力。

印尼籍看護莎莎提及，參加弘道在7-ELEVEN門市舉辦的「孟婆體驗」後才恍然大悟，阿嬤排斥洗澡是因為失智症影響而害怕水溫，所以想到之後可以先捧水輕拍在阿嬤的手背上，讓她先安心水溫再洗澡。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，語言和溝通是外籍照顧者最大的挑戰，再加上失智症這課題，照顧難度更加倍增。「孟婆體驗-外籍照顧者限定場」及「到宅照顧指導服務」，幫助外籍照顧者化解語言障礙，認識與同理失智症，獲得照顧技巧，讓他們身心喘息。

據衛福部調查與推估，全台65歲以上失智症人口超過38萬人，根據最新「照顧現場的守護者：失智症照護者樣貌大調查」發現，居家失智症照護者近6成感到身心負荷壓力大，需就近身心休憩喘息空間。本土失智症家庭5成有外籍照護者需求，其中9成來自東南亞。

外籍家庭照顧者足跡遍落各地社區，4成外籍照顧者為全天候獨自照護、平均每月僅休息2天，長期與雇主共處於居家空間、缺乏可歇息獨立空間；逾8成無法自由外出，僅能短時間就近外出採買日用品或匯款，距離僅10分鐘的7-ELEVEN，於是成為這些外籍照顧者短暫喘息之地。

來自菲律賓的艾玲，陪伴照顧75歲輕度失智的秀琴姊已有2年多，她近日透過新聞稿分享，7-ELEVEN門市今年推動「記憶咖啡館」，可以用多元的活動設計讓失智長者和外籍照顧者一起同樂。當天秀琴姊和自己都很開心買到了喜歡吃的東西，真的很謝謝活動連外籍照顧者都照顧到。

7-ELEVEN從今年9月到11月啟動失智友善計畫，攜手弘道老人福利基金會、天主教中華聖母基金會、畢嘉士基金會，於7-ELEVEN展開10分鐘照顧生活圈行動，並將照顧服務從失智症長者延伸到家庭與外籍照顧者。