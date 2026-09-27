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連假第3天湧北返車潮！1小時逾2300車次 屏警啟動台1線楓港段調撥分流

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
中秋暨教師節連假第3天，人潮陸續返程，屏東縣警局表示，今午後迎來首波北返高峰，枋寮警分局在下午1時8分實施北上調撥車道，車流量大，行車秩序平穩。圖／警方提供
中秋暨教師節連假第3天，人潮陸續返程，屏東縣警局表示，今午後迎來首波北返高峰，枋寮警分局在下午1時8分實施北上調撥車道，車流量大，行車秩序平穩。圖／警方提供

中秋教師節連假第3天，人潮陸續返程，屏東縣警局表示，今午後迎來首波北返高峰，枋寮警分局在下午1時8分實施北上調撥車道，車流量大，行車秩序平穩。

枋寮警分局表示，根據警局交控中心車流數據顯示，今27日台1線與台17線水底寮五岔路口，中午12至13時北返車潮突破2334輛次，下午1時8分實施北上調撥車道，調撥台1線楓港段453至460公里處南下內側車道供北上車輛行駛。

屏東縣警局統計，中秋連假首日（25日）台1線及台17線南下車流高達4萬5955輛次，連假第二天26日3萬4207輛次，兩天的南下總車流量共高達8萬162輛，凸顯連假出遊人潮踴躍。27日返程旅客陸續北返，車潮明顯增加，午後北返交通壓力進一步升高。

迎戰首波北返車潮，警察局啟動交通疏導機制，下午13時8分視台1線楓港至枋山路段車流狀況啟動北上調撥車道，並預計在永翔路口實施車流分流，引導車輛分向通行；同時在各大觀光景點、重要幹道及易壅塞路段加強警力部署，持續採取手控疏導、機動巡查及彈性調度等措施，隨時依車流變化調整疏導策略，紓解返程車潮。

警方也針對台1線汽車違規占用慢車道，各景點周邊違規停車等影響車流順暢違規行為加強取締告發，避免違規停車及不當駕駛造成交通壅塞，確保主要道路順暢，維持良好通行秩序。

警察局長甘炎民說，面對北返車潮，警方以「預警部署、彈性調度、機動應變」為核心策略，持續掌握即時車流，視道路壅塞情形啟動調撥、分流與交通疏導，確保返程車流順暢。

警方呼籲用路人行車保持耐心，務必配合員警指揮，可透過CMS看板、LED資訊顯示器及警廣FM93.1掌握即時路況，提前規畫行車路線，避開壅塞路段，平安返家。

中秋暨教師節連假第3天，人潮陸續返程，屏東縣警局表示，今午後迎來首波北返高峰，枋寮警分局在下午1時8分實施北上調撥車道，車流量大，行車秩序平穩。圖／警方提供
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連假 車潮 中秋 教師節 塞車 屏東

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