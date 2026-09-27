茭白筍怎麼煮才脆甜？ 農糧署親授「鎖水2秘訣」：鮮嫩又美味

氣候炎熱食慾不振，被譽為「美人腿」的茭白筍因具備低熱量、高含水量及豐富膳食纖維等特性，深受養生與減重族群喜愛。農業部農糧署日前在臉書「鮮享農YA - 農糧署」發文分享料理茭白筍的獨門秘訣，提醒民眾在烹飪前只要掌握「帶殼烹調」與「汆燙冰鎮」兩大關鍵技巧，就能完美鎖住蔬菜的天然鮮甜與爽脆多汁口感，無論煎煮炒烤都能端出美味佳餚。

農糧署指出，茭白筍質地柔嫩、清脆甘甜，其高水分與富含膳食纖維的營養特色，能促進腸道蠕動、增添飽足感且不易對身體造成負擔。

許多民眾在料理茭白筍時，習慣一買回家就先將外殼剝除乾淨，但農糧署提醒，保留外殼料理反而更能封存蔬菜內部的水分與清甜精華。為此，官方特別整理兩項烹調關鍵指南：

秘訣一：帶殼下鍋鎖水防乾柴

料理前先以流動清水洗淨外表泥沙，使用菜刀將頭部尾端與底部略微修剪裁短約0.5公分，去除老硬纖維即可。隨後保留完整外殼直接進行清蒸、水煮或烘烤；外殼宛如天然的保護層，能阻絕熱氣直接抽乾內部水分，完整鎖住鮮筍的脆度與原始甘甜。

秘訣二：汆燙後速泡冰水助爽脆

若打算製作清爽的夏日涼拌開胃菜，建議先將帶殼或洗淨的茭白筍放入熱水中滾煮汆燙，起鍋後立即移入冰水中充分浸泡降溫。透過熱脹冷縮的冰鎮作用，能瞬間鎖住鮮嫩質地並提升爽脆度，待完全降溫後再剝殼切片擺盤，搭配特調醬汁即可享用。