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宜蘭近海測得規模3.5地震 花蓮和平震度3級

聯合新聞網／ 台北訊
14:16宜蘭縣近海發生規模3.5有感地震。圖／擷自中央氣象署
14:16宜蘭縣近海發生規模3.5有感地震。圖／擷自中央氣象署

今日（2026年9月27日）下午2時16分27秒，宜蘭縣近海發生了一起規模3.5的淺層地震，震源深度約為11.8公里。震央位於宜蘭縣政府南南東方約41.4公里海域，屬於極淺層地震，確切數據由中央氣象署提供。

最大震度3級地區：花蓮

此次地震在花蓮縣和平測得最大震度3級，屬於弱震階段。此震度下，幾乎所有人均可感受到搖晃，室內建築物有明顯晃動，碗盤和門窗產生聲響，懸掛物明顯擺動，靜止的車輛也明顯晃動。建議居民檢查居家安全，確保重物固定穩固，避免震後次生災害發生。若在室內，應隨時準備採取趴下、掩護、穩住的防震動作，並注意防範餘震。

最大震度2級地區：宜蘭縣

宜蘭縣多處地區感受到2級輕震，搖晃感較為輕微，大部分民眾能感覺到搖動，電燈與懸掛物輕微搖晃，停駐的車輛亦有輕微移動。雖無明顯損害，但提醒民眾保持警覺，配合防震及緊急避難準備。

此次地震無重大災情通報，提醒公眾持續關注中央氣象署及相關單位的最新地震資訊與安全指引。在地震時，務必保持冷靜，快速依循防震守則行動，確保自身安全。防範餘震亦非常重要，請加強防護意識。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

宜蘭 和平 花蓮 地震

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