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洋蔥老是發霉？專家揭「完整、切開」不同保鮮法 換上這容器能放好幾個月

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒，完整洋蔥應放置於陰涼通風處並使用透氣金屬網籃盛裝，切勿直接塞入冰箱冷藏。圖／Ingimage
專家提醒，完整洋蔥應放置於陰涼通風處並使用透氣金屬網籃盛裝，切勿直接塞入冰箱冷藏。圖／Ingimage

洋蔥是家常料理不可或缺的百搭食材，不少家庭主婦習慣趁著特價一次採購多顆囤放，未料準備切洗下鍋時，才驚覺洋蔥早已受潮發軟甚至發霉變質。事實上，洋蔥的保鮮大有學問，擺放的環境空間與盛裝容器皆是左右保存期限的關鍵，若是掌握正確的儲藏原則，完整的洋蔥能在室溫下放上數個月之久。

美國專業美食烹飪網站《Allrecipes》撰文分析，舉凡洋蔥、大蒜以及紅蔥頭等蔥屬作物，生理特性上極度排斥陽光直射與潮濕的冷藏環境。許多人習慣將買回家的生鮮蔬果堆放在冰箱冷藏室，但完整未剝皮的洋蔥若置於低溫潮濕的冰箱內，或是放在窗邊接受日照，撐不了幾天便會因水氣凝結而加速變質軟爛。

相對而言，洋蔥最適合存放在「通風、乾燥、陰涼且避光」的環境之中，家中的乾貨儲藏櫃、食物儲藏室或無日照的櫥櫃角落皆是理想據點。只要維持適宜的溫濕度，完整的洋蔥可以延長保存達數月之久，完全無須佔用寶貴的冰箱冷藏空間。

除了環境選址，收納盛裝的器具同樣不能馬虎。專家提醒，完整的洋蔥需要維持良好的空氣循環對流，因此應優先挑選通風效果極佳的「金屬網籃」或透氣孔隙充足的編織籃；若將其悶在透氣度不足的密閉塑膠袋或深桶內，洋蔥本身散發出的微量濕氣與乙烯氣體便會在容器內部不斷聚積，促使表皮受潮發霉、提早邁入腐敗階段。

對於一般小家庭而言，若平時採買的洋蔥數量有限，無須特地添購大型儲物架，只需將少量的洋蔥置入透氣金屬網籃中，擺放在室溫陰涼處或收納櫃內，便能達到極佳的保鮮效果。

值得注意的是，洋蔥一旦經過刀切處理，保存邏輯就必須「全面顛倒」。料理時若只使用半顆，剩下的半顆洋蔥已失去外皮保護，斷面接觸空氣極易流失水分並受雜菌污染，此時便絕對不能再放回通風網籃中。

專家建議，切開後的洋蔥應立刻放入密閉性良好的保鮮盒，或是使用可重複清洗的密封保鮮袋封存，再移入冰箱冷藏。密封後不僅能鎖住洋蔥斷面的甘甜水分，防止表面風乾發黑，更能避免強烈的辛香氣味逸散至整個冰箱引發食材串味。

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