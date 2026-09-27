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國5北向紫爆時速僅17公里 下午13處地雷路段易壅塞
今天是中秋教師節連假第3天，國道北部路段截至中午已出現車多情形，國5北向宜蘭-頭城路段紫爆，時速僅17公里。另國1北向汐止系統、東湖-汐止、湖口-湖口服務處、國5北向頭城-坪林時速僅40公里，預判下午共有13處路段壅塞。
交通部高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為30.2百萬車公里，預估今天交通量為114百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1北向東湖-五堵、大雅系統-台中系統、國1高架北向堤頂-汐止端、國5北向宜蘭-坪林，其餘路段大致行車順暢。
連假第3天仍湧現出遊車潮，高公局指出，今早10時24分於國1北向342.2公里處，發生3輛小客車追撞事故；10時43分於國1北向223.5公里處，發生3輛小客車追撞事故；10時51分於國1北向225公里處，發生2輛小客車追撞事故。
目前國5北向宜蘭-頭城路段紫爆，時速僅17公里。另國1北向汐止系統、東湖-汐止、湖口-湖口服務處、國5北向頭城-坪林時速僅40公里。
高公局預判，今天下午重點壅塞路段包含國1北向西螺-彰化、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、茄苳-寶山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
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