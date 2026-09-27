中秋教師節連假第3天 高公局預估湧現北返車潮、13路段易塞

今天是中秋及教師節連假第3天，國道上午部分路段壅塞，下午預估將出現北返車潮。高公局預估，下午重點壅塞路段包含國1北向西螺至彰化等13路段。

根據高公局統計，今天截至上午11時，國道全線交通量為30.2百萬車公里。

上午壅塞路段包含國1北向東湖至五堵、大雅系統至台中系統、國1高架北向堤頂至汐止端、國5北向宜蘭至坪林，其餘路段大致行車順暢。

下午預估國道將湧現一波北返車潮，高公局表示，下午重點壅塞路段包含國1北向西螺至彰化、南屯至后里、苗栗至湖口、圓山至大華系統；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、茄苳至寶山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向東草屯至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

省道方面，公路局說，預估將有出遊車潮湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，像是北部台65線銜接國3土城交流道及台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3霧峰交流道；南部台86線銜接仁德系統及歸仁交流道、台18線銜接國3中埔交流道及台88線鳳山至五甲路段等。

主要省道幹道包含台61線淡水至八里、鳳鼻至香山及竹南路段、台9甲線新店至烏來、台9線南迴公路及台1線水底寮至楓港等路段；觀光景點聯外道路為台2線福隆、萬里至大武崙及關渡至淡水路段、台3線大溪路段等，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，避開壅塞的路段及時段。

另外，航港局表示，因應馬祖旅客返台需求，今天新台馬輪晚間於基隆港正常開航，28日上午9時由馬祖返台，並於28日晚間加開台馬之星馬祖返台航班，各航班均尚有艙位。