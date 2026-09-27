高鐵單日旅運創新高 自由座旅客站進商務車廂惹議

台灣高鐵單日旅運量創下歷史新高，但也引發爭議，有商務車廂旅客抱怨，自由座旅客站到商務車廂，要求自由座旅客應補票。事實上，高鐵有明文規定，商務車廂不可站立。

今年中秋及教師節連續假期自9月25日起至28日，台灣高鐵自9月24日至29日規劃為期6天連假疏運，由於25日適逢中秋節，返鄉人潮提前在24日湧現，24日全日旅運34.8萬人次創紀錄，25日旅運也高達31.5萬人次，總計2天疏運66.3萬人次。

高鐵旅運創下新高，網路上傳出旅客上不了車、自由座旅客外溢至對號車廂，甚至商務車廂等狀況。

有搭乘商務車廂的旅客在Threads上發文表示，購買商務車廂就是不想被打擾，現行規定下自由座旅客就是不能進入商務車廂站立，要求自由座旅客如果想要站到商務車廂，就應該補自由座與商務車廂的價差。

根據高鐵官網，若南港至左營站，商務車廂票價為新台幣2500元，自由座則為1480元，價差約1020元。

針對自由座站立車廂部分，高鐵規定商務車廂不可站立，車上也會持續透過廣播宣導，列車人員若發現，會勸導旅客離開。

針對中秋收假期間搭乘自由座的旅客，台灣高鐵呼籲民眾提早北返，其中準備搭乘自由座前，可預先透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢或LINETODAY「生活頻道」，掌握當日各站「自由座等候時間」預估燈號，利用綠色燈號的離峰時段搭車，即可避開尖峰人潮。