快訊

亞運棒球Live／林昱珉5局8K0失分 5局中華2：0中國

吳宗憲競選成立 侯友宜站台喊「宜基北北桃」不只後花園宜蘭要走新路

教師不快樂／加薪仍留不住人 教育部能修補信任裂縫？

聽新聞
0:00 / 0:00

睡眠是大腦「夜間清道夫」 醫揭失智警訊：睡不到6小時、狂打呼要當心

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
長期睡眠不足與發炎、血糖調節變差、心血管與代謝問題都有關係，也會提高罹患失智症的風險。圖／123RF
長期睡眠不足與發炎、血糖調節變差、心血管與代謝問題都有關係，也會提高罹患失智症的風險。圖／123RF

睡得久不代表睡得好，甚至「打呼很大聲」也未必代表睡得熟。台灣臨床失智症學會理事、台北榮總精神部主治醫師蔡佳芬表示，睡眠不只是讓身體休息，更是大腦重要的「夜間清道夫」，睡覺時除了協助清除白天累積的代謝廢物，也進行記憶鞏固。若長期睡眠不足、品質不佳，可能與認知功能下降及失智風險增加有關。

蔡佳芬形容，大腦就像一座每天持續運作的城市，白天活動時會產生許多代謝廢物，到了晚上睡覺後，大腦的清除系統開始積極工作，就像颱風過後，隔天一早街道上的樹枝、落葉已被清潔人員清除。

睡眠還肩負另一項重要工作，就是「鞏固記憶」。蔡佳芬說，白天接收到的新資訊，並非學習當下就能牢牢存在腦中，大腦會在睡眠期間進一步整理、鞏固記憶，因此睡眠與記憶、認知及大腦健康都有密切關係。

一項追蹤近8000人的長期研究顯示，50、60歲時每晚睡眠6小時以下者，相較每晚睡7小時者，日後發生失智症的風險較高。蔡佳芬強調，睡眠與失智是「雙向關係」，睡不好可能增加風險，反過來說，失智症早期的大腦變化也可能造成睡眠障礙。若一個人過去都睡得很好，近期卻突然失眠、日夜顛倒，甚至同時出現記憶力變差，就應考慮接受認知功能評估。

睡眠也不是「睡愈久愈健康」。蔡佳芬指出，評估睡眠至少要看「時間、品質、節律」三件事。睡眠時間過短固然不好，但睡得過久也可能反映其他健康問題。即使躺在床上很久，若始終無法進入足夠的深層睡眠，同樣稱不上好睡眠。

不少人更誤以為「打呼代表睡得很熟」，蔡佳芬提醒，嚴重打呼若合併睡眠期間反覆呼吸中止，有可能是睡眠呼吸中止症，睡眠過程反覆缺氧，即使睡得再久，品質仍不佳。若伴隨白天異常嗜睡、精神不濟等症狀，更應尋求專業評估。

蔡佳芬強調，守護大腦不必等到老年才開始，把睡眠時間、品質及生活節律調整好，包括固定起床時間、增加白天活動量、遵循地中海飲食或麥得飲食，透過日常的鍛鍊或健康飲食，都可以幫助優化大腦。

打呼 失智 大腦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

老婆突提「分房睡」！原因曝光老公驚呼：自己都覺得可怕

一躺下就想起白天丟臉事？大腦1模式正在「重播、翻舊帳」

明明喝很多水還是口乾？別都怪「秋燥」出現頻尿、體重變化要注意

網瘋傳「咖啡＋綠茶」能甩油？ 研究揭真相 營養師：別當成減肥神飲

相關新聞

千金難買早知道！名醫列「傷腎十大地雷」 手搖飲代替水、自停血壓藥全上榜

「醫師，早知道當初如果……現在就不會走到洗腎這一步了。」腎臟專科醫師洪永祥在臉書發文感慨，行醫二十五年來，聽過無數病患在面臨透析治療時吐露懊悔。他指出，除了少數猛烈發作的急性腎損傷，絕大多數慢性腎衰竭都是經歷長達二十至三十年的破壞，才導致腎功能全面衰竭。為此，他特別盤點臨床二十五年來聽過最痛心的「傷腎十大後悔名句」，警惕大眾切莫輕忽身體警訊。

日本11月退稅新制上路 專家點名4大系統：逛百貨、Outlet都會遇到

日本將於2026年11月1日起實施新的免稅退稅制度，不少旅客擔心未來赴日購物時，是否得面對一堆不同退稅網站及App。旅日專家林氏璧近日在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」整理指出，根據「全國免稅店協會」8月公布資料，日本目前共有12間退稅手續事業者，不過涵蓋台灣旅客大多數消費場景的，應會高度集中在4大系統，分別為J&J Tax Free、PIE VAT、Smart Detax（JP Refund）以及Global Blue。

中秋吃月餅、蛋黃酥要當心！血糖控制不佳恐傷視網膜 醫揭4大警訊

中秋連假為吃月餅、蛋黃酥的高峰，但享受美食時，血糖也容易飆升，糖尿病病友應提高警覺，特別是許多糖友，以為視力正常，就代表眼睛沒問題，但其實糖尿病若長期血糖控制不佳，不只會影響腎臟、神經與血管，也可能傷害眼睛視網膜。

睡眠是大腦「夜間清道夫」 醫揭失智警訊：睡不到6小時、狂打呼要當心

睡得久不代表睡得好，甚至「打呼很大聲」也未必代表睡得熟。台灣臨床失智症學會理事、台北榮總精神部主治醫師蔡佳芬表示，睡眠不只是讓身體休息，更是大腦重要的「夜間清道夫」，睡覺時除了協助清除白天累積的代謝廢物，也進行記憶鞏固。若長期睡眠不足、品質不佳，可能與認知功能下降及失智風險增加有關。

好天氣到周三 周四東北季風增強迎風面降雨多

今天是中秋教師連假第三天，天氣持續穩定、高溫炎熱，把握好天氣，周四起迎風面要轉雨了。天氣風險公司天氣分析師黃國致今天指出，穩定天氣持續至周三，周四起東北季風增強，迎風面降雨增多。

網瘋傳「咖啡＋綠茶」能甩油？ 研究揭真相 營養師：別當成減肥神飲

日本爆紅的「咖啡＋綠茶」減肥法，以1:1比例混合，不用特別節食、運動，就能幫助燃脂和代謝。中秋節烤肉、月餅輪番上桌，不少人想靠減肥神飲提升燃脂效率，營養師蔡宗真提醒，研究確實發現，綠茶兒茶素搭配咖啡綠原酸，可能改善部分餐後血糖及胰島素敏感性，但不代表吃完大餐喝一杯，就能抵銷大餐熱量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。