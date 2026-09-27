好天氣到周三 周四東北季風增強迎風面降雨多

今天是中秋教師連假第三天，天氣持續穩定、高溫炎熱，把握好天氣，周四起迎風面要轉雨了。天氣風險公司天氣分析師黃國致今天指出，穩定天氣持續至周三，周四起東北季風增強，迎風面降雨增多。

黃國致指出，今明兩天各地大多為晴到多雲，午後山區零星有短暫陣雨。氣溫方面，北部地區約23至35度，中部地區約23至34度，南部地區約24至34度，東部地區約23至33度。十分適合外出活動及旅遊，但大台北、桃園及西部局部內陸地區有36度左右高溫發生機會；日夜溫差仍偏大，早出晚歸多留意。

好天氣到周三，黃國致說，到周三天氣持續穩定，各地仍為晴到多雲天氣，午後山區零星降雨。氣溫方面北部地區高溫約31至35度，中部地區約32至35度，南部地區約31至35度，東部地區約31至33度，大台北及西部局部內陸地區仍可能有36度左右高溫出現機會；夜晚清晨感受仍偏涼，可適度增添衣物。

黃國致指出，周四(10月1日)東北季風逐漸增強，周五、六(2-3日)受東北季風影響，環境水氣增多，迎風面基隆北海岸、東部地區及恆春半島轉為局部有短暫雨天氣，其他地區上午維持多雲到晴，午後南部地區及各地山區局部有短暫陣雨發生機會。北部、東部地區高溫逐漸降至約28至30度，日間感受較為舒適，中南部地區仍維持約30至32度。

此外，中颱舒力基目前位於琉球南方海面，以每小時15公里速度，向北北東進行。於今日掠過琉球那霸以南海域後，持續向東北方向，往日本南方海面移動並減弱。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。