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以為下體只長3顆菜花！術前剃毛嚇傻 陰囊、鼠蹊竟多達43顆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子原本以為自己只有陰莖上長了幾顆異物，沒想到準備手術時，才發現情況遠比想像中嚴重。示意圖，非當事人。 聯合報系資料照
一名男子原本以為自己只有陰莖上長了幾顆異物，沒想到準備手術時，才發現情況遠比想像中嚴重。示意圖，非當事人。 聯合報系資料照

一名男子原本以為自己只有陰莖上長了幾顆異物，沒想到準備手術時，醫師剃除陰毛後才發現情況遠比想像中嚴重，病灶一路從陰囊延伸到鼠蹊部與大腿交界，最後竟數出多達43顆菜花

台中李綜合醫院泌尿科副主任黃品叡日前在臉書指出，這名男子就醫時表示，自己注意到陰莖上大約有2、3顆疑似菜花的病灶，希望進一步處理，檢查後也確認確實需要接受手術。

沒想到術前消毒、剃除陰毛時，醫師發現陰囊上還藏著十多顆病灶。患者當下相當錯愕，直問：「那個凸起來不是平常的發炎反應嗎？」黃品叡因此決定再仔細往周邊檢查，結果在鼠蹊部、陰囊與大腿交界等處，又陸續發現一大片黑色、密集的小凸起。

更讓醫師意外的是，患者先前一直把這些黑色凸起當成痣，完全沒想到也是菜花。最後清點下來，全身共發現43顆病灶，數量遠超過患者原先認知的2、3顆。

黃品叡提醒，菜花並不只會出現在陰莖等生殖器部位，也可能長在下腹部、陰囊與大腿交界、會陰甚至肛門周圍；若病灶數量多、拖延處理，也可能往周邊擴散。因此一旦發現不明凸起、黑色小顆粒或持續增生的異常皮膚變化，最好及早就醫確認。

菜花 異物 陰莖 泌尿科

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