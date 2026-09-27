潛水事故層出不窮...觀光署訂管理指引 禁區活動最高罰5萬

近年潛水活動成為國內熱門水域遊憩活動之一，但相關事故也層出不窮，為加強活動安全性，交通部觀光署訂定潛水活動管理指引，明定權責分工、注意事項、保險及相關罰則等，其中，於禁止區域從事活動最高可罰5萬元。

為落實行政院「向海致敬」政策目標，並厚實水域遊憩活動管理學理基礎，持續滾動檢討水域遊憩活動管理規範。鑑於潛水活動為國內熱門水域遊憩活動之一，為提升活動安全性，觀光署訂定「潛水活動（含浮潛、水肺潛水及自由潛水）管理指引」。

觀光署說，此指引屬指導性原則，可供各直轄市、縣（市）政府、國家公園管理處及國家風景區管理處等水域遊憩活動管理機關，作為轄管水域潛水活動的管理參據；也可提供各水域遊憩活動管理機關，針對轄管水域特性及環境差異，作為因地制宜滾動調整的引據，透風風險評估、安全管理及事故預防等措施，降低活動風險並提升活動安全。

觀光署表示，指引內容包含水域遊憩活動管理法制架構、權責分工、潛水活動定義、裝備、標幟介紹、導潛及潛伴注意事項、活動安全與風險管理等，可供各界作為強化潛水活動安全及釐清管理分工參考。

觀光署表示，從事水肺潛水或自由潛水活動者，應具有國內或國外潛水機構發給該潛水活動相對的能力證明，具備符合活動性質的年齡條件、健康狀況、基本水性能力、安全海識及必要的監護與陪同機制，並於活動前完成健康評估及風險告海程序。

針對保險規範，「帶客從事水域遊憩活動具營利性質者」、「提供場地或器材供遊客從事水域遊憩活動而具營利性質者」應投保水域遊憩活動責任保險。

觀光署指出，依發展觀光條例第60條規定，於公告禁止區域從事水域遊憩活動，或不遵守水域遊憩活動管理機關，對有關水域遊憩活動所為種類、範圍、時間及行為限制命令者，由其水域遊憩活動管理機關處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

前項行為具營利性質者，處新台幣5萬元以上、20萬元以下罰鍰，並禁止其活動；具營利性質者未依主管機關所定保險金額，投保責任保險者，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並禁止其活動。