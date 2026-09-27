早期子宮內膜癌肺轉移 新藥助6旬婦病情踩煞車

年約60歲的阿玉姨（化名）確診子宮內膜癌第1期，接受手術及化療1年後，竟然發現癌細胞轉移到肺部，標靶治療數次未果，改用新藥將病情踩煞車。

根據衛生福利部國民健康署112年癌症登記報告，子宮體癌在女性10大癌症發生率排名第5位，新發生個案數達3690人，其中以子宮內膜癌最常見，好發於停經後的女性。台大醫院婦產部主治醫師張文君近日透過新聞稿指出，早期患者治療通常以手術切除為主，視病情評估搭配化療或放療，預後相對良好。

阿玉姨是張文君近年在診間令她印象深刻的子宮內膜癌病友，她指出，阿玉姨罹患具高度侵襲性、較易發生遠端轉移的「漿液型子宮內膜癌」，治療1年術後肺轉移，進一步檢測發現，阿玉姨的腫瘤帶有HER2陽性表現，醫療團隊起初安排HER2標靶治療，但腫瘤持續惡化。

張文君說，經醫病充分溝通後，決定改用新一代ADC藥物治療，為疾病進展踩下煞車，病情穩定控制長達1年之久，新藥為病友爭取到了無惡化時間與生命尊嚴。在這段病情穩定控制的期間，病友依然能維持日常自理，並在台灣各地旅遊、生活品質並未受到過度干擾。

提到HER2基因，許多人第一時間想到乳癌，但其實HER2並非乳癌專屬，張文君解釋，在婦科癌症中，也會發現有HER2過度表現的癌細胞。HER2是一種生長因子受體，可以將其想像成癌細胞表面的「天線」，負責接收外界的生長訊號。

張文君指出，當癌細胞表面的HER2受體數量異常增多、呈現HER2陽性時，就像是替腫瘤「踩油門」，會使癌細胞快速生長與分裂，惡性度與轉移風險也隨之增加。若腫瘤檢測出為HER2陽性，臨床便有機會打造更精準的治療方案。

對於晚期或手術後復發的子宮內膜癌病友而言，過去治療往往具挑戰。張文君提醒，「不要因為一次治療效果不佳就放棄。」鼓勵所有子宮內膜癌病友，現代醫學進展迅速，新藥不斷推陳出新；若現有標準治療已面臨瓶頸，可與主治醫師討論是否有合適臨床試驗可參與。

以阿玉姨選擇的新一代抗體藥物複合體（ADC）為例，張文君表示，這款新藥結合標靶藥物的精準定位與化療藥物的抑制能力，利用腫瘤HER2「天線」，將化療藥物精準運送到癌細胞內部才釋放，降低對正常細胞的波及，甚至具旁觀者效應，藥物能擴散至毒殺鄰近癌細胞。