潛水意外頻傳 觀光署指引規範下水條件與基本裝備

近年潛水活動興盛，意外事故卻時有所聞，為讓遊客、業者在從事潛水活動時有所依循，觀光署公告潛水活動管理指引，明確規範下水條件、基本裝備等事項。

台灣擁有豐富海底景觀與多元潛水地點，吸引民眾從事潛水活動，但近年意外頻傳，9月尚未過完就已發生2起事故，其中新北瑞芳蝙蝠洞日前有教練帶領4名學員進行潛水訓練，突遇海面風浪增強，1名學員缺氧昏迷，送醫後不治。

此外，新北貢寮龍洞外海有6名潛水客於20日遭大浪困住，所幸海巡出動救援，未釀傷亡。

為保障潛水旅客安全，讓業者也有遵循依據，交通部觀光署公告潛水活動（含浮潛、水肺潛水及自由潛水）管理指引。

浮潛是指佩戴潛水鏡、蛙鞋或呼吸管的潛水活動；水肺潛水指佩戴潛水鏡、蛙鞋、呼吸管及呼吸器等供氣設備進行潛水；自由潛水指不攜帶供氣設備，以屏息方式進行潛水。

觀光署指出，指引內容含括水域遊憩活動管理法制架構、權責分工、潛水活動定義、裝備、標幟介紹、導潛及潛伴注意事項、活動安全與風險管理等，可供各界作為強化潛水活動安全及釐清管理分工參考。

根據指引內容，明定從事浮潛以外的潛水活動，包含水肺潛水與自由潛水的旅客，都應具有國內或國外潛水機構發給該潛水活動相對的能力證明，並宜參考國際潛水訓練標準，具備符合活動性質的年齡條件、健康狀況、基本水性能力、安全海識及必要的監護與陪同機制。

指引亦規範，水肺潛水的基本裝備應包含完整的呼吸系統（Regulator）、浮力控制裝置（Buoyancy Compensation Device，BCD）及氣瓶（Tank）等；自由潛水則應備有呼吸管（Snorkel）、面鏡（Mask）、防寒衣（Wetsuit），以及設置水面識別裝置等。

指引也明定相關罰則，若違反發展觀光條例，包含在禁止區域從事水域遊憩活動等，可處最高新台幣5萬元罰鍰，若有營利性質可處最高20萬元罰鍰，其他涉及場域、人員、證照的相關罰則，則依各主管機關條文開罰。

台灣自由潛水發展協會秘書長吳秉宥向中央社記者表示，這項指引踏出了第一步，明確規範責任義務，相信可以帶給外界更多討論。

吳秉宥認為，指引的核心目的是讓民眾與業者知道有哪些規範，但很少人會主動去關注政府新公告的法令，因此建議觀光署可以製作懶人包，或利用其他方式，讓更多人瞭解指引內容。

觀光署表示，指引屬指導性原則，可供各直轄市、縣（市）政府、國家公園管理處及國家風景區管理處等水域遊憩活動管理機關，作為轄管水域潛水活動管理參據；各目的事業主管機關、場域管理機關、潛水相關團體及從事潛水活動者亦可參考指引內容，作為潛水活動場域管理、專業領域業務指導及強化自身安全準據。