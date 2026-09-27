她15分鐘就忘記剛聊什麼！醫曾憂「走向失智」 5年後結果逆轉

常常忘東忘西、話到嘴邊卻突然想不起來，不少人會擔心是不是大腦開始退化。不過，家醫科醫師陳欣湄指出，年紀增長不代表腦力只能一路往下走，持續接觸新事物、學習新技能，都可能替大腦帶來新的刺激。

陳欣湄近日在臉書分享，幾年前門診曾遇過一名阿姨，當時記憶狀況已讓她相當擔心。兩人才剛談過的內容，過了約15分鐘，阿姨就可能完全忘記，再重新問一次。她因此請對方前往神經內科接受評估，當時雖還不到失智症程度，但從表現來看，已讓她擔心可能正往失智方向發展。

不過，阿姨沒有因為記憶變差，就先認定自己「不行了」，反而主動告訴醫師：「我想學東西。」從當時到現在接近5年，阿姨持續回診，也持續學習。陳欣湄觀察，對方不只沒有走到失智那一步，連反應力等表現都比過去進步一些。

陳欣湄也以知名的倫敦計程車司機研究為例，過去當地司機考照必須熟記大量街道與路線，研究發現，長期需要在複雜城市中辨識路線的司機，大腦裡與空間記憶有關的海馬迴後段也出現變化。她認為，這項研究最重要的提醒就是：「腦，會因為學習而改變。」

不同年齡的大腦，也各有擅長的能力。她指出，有研究發現，學習文法的能力約在18歲前後仍維持較高水準，部分記憶能力在20多歲表現較佳；到了中年，辨識他人情緒、詞彙量等能力仍可能持續發展，因此年紀變大，並不代表所有認知能力都會同步下降，人生累積的經驗本身也是一種學習。

即使到了老年，重新學習也不算太晚。陳欣湄引述一項針對259名、60至90歲長者的研究，參與者從零開始學攝影、拼布等新技能，每周投入十多個小時，持續3個月後，部分記憶測驗表現也有所進步。她強調，不論是學AI、畫畫、插花，甚至從生活經驗中學會避免犯同樣的錯，只要願意嘗試新的事物，就是在持續給大腦新的刺激。