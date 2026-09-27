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舒力基颱風逐漸發展至巔峰階段 專家：今晚最接近琉球本島

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，舒力基颱風逐漸發展至巔峰階段，結構明顯變得完整，颱風眼逐漸清晰，但是環流範圍非常小。圖／擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，舒力基颱風逐漸發展至巔峰階段，結構明顯變得完整，颱風眼逐漸清晰，但是環流範圍非常小。圖／擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」

今天是中秋教師連假第三天，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，舒力基颱風逐漸發展至巔峰階段，結構明顯變得完整，颱風眼逐漸清晰，但是環流範圍非常小，衛星掃描出來的7級風半徑只有100到120公里之間，屬於小鋼炮型的颱風，今晚是最接近琉球本島的時間點，但是預期主要的風雨都在海上通過，未來繼續往日本南方海面靠近的過程會逐漸減弱、變性。

吳聖宇指出，台灣基本上並沒有受到颱風外圍環流影響，但是風向轉變為偏西到西南風，雲圖上清楚可見偏西到西南風繞過台灣地形的狀況，陸地上雲量很少，午後可能稍增多但也有限，通常這種情況會描述為颱風外圍下沉氣流的作用，天氣穩定、高溫炎熱。

中央氣象署指出，舒力基位在日本那霸南方海域偏北移動，並逐漸朝東北遠離，對台灣天氣無直接影響。

琉球 颱風 連假

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