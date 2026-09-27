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男生坐海盜船都懂？下墜瞬間「胯下發癢」 醫揭原因：根本忍不住

聯合新聞網／ 綜合報導
泌尿科醫師陳昭安表示，部分男性在搭海盜船快速往下墜時，會覺得胯下出現癢癢、涼涼的感覺，可能是正常的「提睪肌反射」。 圖／Ingimage
泌尿科醫師陳昭安表示，部分男性在搭海盜船快速往下墜時，會覺得胯下出現癢癢、涼涼的感覺，可能是正常的「提睪肌反射」。 圖／Ingimage

坐海盜船或自由落體時，不少人除了會有心臟懸空、胃被往上提的感覺，胯下、腹部甚至尾椎附近也可能突然發癢、發麻。這些奇怪感受不一定代表身體出了問題，醫師指出，多半與瞬間失重、肌肉反射及自律神經變化有關。

泌尿科醫師陳昭安日前在臉書分享，部分男性在搭海盜船快速往下墜時，會覺得鼠蹊部或胯下出現癢癢、涼涼的感覺，其實可能是正常的「提睪肌反射」。陳昭安解釋，提睪肌主要負責包覆、拉提睪丸，當身體突然進入類似自由落體的狀態，肌肉張力跟著快速改變，就可能出現反射性收縮。由於屬於人體本能反應，通常也無法單靠意志控制。

不過，若近期才接受結紮或其他下半身手術，就不建議急著挑戰刺激設施。陳昭安提醒，傷口尚未完全復原時，瞬間劇烈的肌肉收縮可能增加傷口裂開、出血的風險，最好等恢復穩定後再搭乘。

類似感覺也不只男性會遇到，部分女性搭乘海盜船時，會形容腹部、尾椎附近出現癢、麻或難以形容的異樣感。神經科醫師鄭淳予表示，人在高度緊張或害怕時，交感神經活動會增加，感覺神經也可能因此變得更敏感，出現搔癢、麻木等反應。

此外，強烈刺激也可能啟動身體的「戰鬥或逃跑反應」，使血液暫時優先供應肌肉與腦部，腸胃道血流相對下降，因此有人坐完刺激設施後會感到噁心、想吐。

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