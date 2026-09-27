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連假驚見自由座旅客湧商務車廂亂象 高鐵超尖峰時段曝光、北返要盡早

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年中秋教師節連假，高鐵首2日疏運高達66.3萬人次，較去年中秋疏運前兩日旅運60.9萬人次，大幅增加5.4萬人次。聯合報系資料照
今年中秋教師節連假，高鐵首2日疏運高達66.3萬人次，較去年中秋疏運前兩日旅運60.9萬人次，大幅增加5.4萬人次。聯合報系資料照

今天是中秋、教師節第3天，高鐵疏運前2日湧現大量搭車人潮，運量較去年暴增逾5萬人次，更出現自由座旅客湧進商務艙車廂站立，導致商務車廂旅客差點上不了車。對此，高鐵公司強調，會持續廣播宣導商務艙車廂禁止站立，另也提醒，預估明下午2時至晚間7時是「超尖峰時段」，呼籲北上旅客今天可陸續安排搭車。

有民眾昨（26日）在社群Threads上發文痛批，日前購買高鐵商務艙車廂準備上車時，卻有許多自由座旅客站在商務艙車廂門口，險些讓他上不了車，氣得向站務人員抱怨，「你們剛剛月台放任商務艙沒管制，我他X被前面一堆自由座的人卡著，差點上不了車嗎？」

貼文引發正反兩面熱議，對於許多網友的留言，原PO強調，購買商務車廂車票就是不想被打擾，且現行高鐵政策，購買自由座車廂旅客就是不能進入商務艙車廂？

高鐵公司強調，商務艙車廂一向都禁止自由座旅客站立，會持續廣播宣導，請旅客協助配合管制。

高鐵表示，今年中秋教師連假許多人都集中在放假前一日返鄉，根據高鐵統計，9月24日全日旅運創34.8萬人次紀錄，9月25日旅運也高達31.5萬人次，總計疏運前兩日疏運66.3萬人次，更較去年中秋疏運前兩日旅運60.9萬人次，大幅增加5.4萬人次。

高鐵指出，9月24日不僅全日旅運34.8萬人次創紀錄，南下20萬人次也遠超過去的18萬人次紀錄，而南下所增加的旅運量，將自今、明（27、28日）起再度搭乘高鐵返回工作崗位，「尤其明天下午2時至晚間7時將是旅運超尖峰時段」，建議要搭乘自由座的旅客可從今天起陸續安排北上。

另外，高鐵公司也提出3大呼籲，包含利用離峰、分散搭乘；禮讓對號座旅客優先上車；列車到站時保持上、下車動線暢通，站立車間通道的旅客，於列車到站時，務必讓出通道，以利其他旅客可以快速下車，也讓月台等候的旅客可以快速上車。

針對各站人潮及預估等候時間，高鐵公司表示，可預先透過LINE TODAY 「生活頻道」，掌握當日各站「自由座等候時間」預估燈號，利用綠色燈號的離峰時段搭車。

高鐵 自由座 車廂

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