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一有尿意就跑廁所反而不對？醫揭「正常尿量」 年輕人頻尿常見1原因

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，頻尿須結合單次尿量判斷；正常每次約200至400cc，若僅50至100cc且頻繁尿意，可記錄排尿日記供醫師判讀。 圖／Ingimage
醫師提醒，頻尿須結合單次尿量判斷；正常每次約200至400cc，若僅50至100cc且頻繁尿意，可記錄排尿日記供醫師判讀。 圖／Ingimage

明明沒喝多少水，卻三不五時就想跑廁所，究竟怎樣才算頻尿？書田診所泌尿科醫師洪峻澤近日在「書田會客室」影片中指出，頻尿不能只看一天上幾次廁所，還必須搭配每次排出的尿量判斷。正常一次排尿量約落在200至400cc，若每次尿量明明只有50至100cc，卻頻繁出現尿意，就要留意膀胱過動、精神性頻尿症、尿路感染或攝護腺肥大等可能性。

洪峻澤說明，若每小時排尿一次，一天下來可能高達20多次，乍看確實相當頻繁，但真正關鍵仍在尿量。假如每次都能排出200cc以上，最可能只是水喝得比較多；相反地，如果每次僅排出50、100cc，就可能存在其他問題，因此「頻尿」本身只是一項症狀，必須結合尿量才能進一步判讀原因。

人體膀胱是由肌肉構成的囊狀構造，平均容量約400cc，尿液逐漸累積時，通常到約200cc才會開始產生尿意，隨著容量增加，感覺也會更加強烈。因此較適當的排尿時機，是讓每次尿量維持約200至400cc，並非一出現些微尿意就立刻跑廁所。

不過，刻意長時間憋尿同樣不可取。洪峻澤指出，如果單次尿量超過400cc，代表膀胱可能已過度膨脹，除了可能影響膀胱血液循環、增加尿路感染機率，長期下來也可能造成肌肉纖維受損，使膀胱收縮能力變差、出現尿滯留，甚至可能讓尿液逆流至腎臟，對腎臟造成不良影響。

此外，頻尿不一定都是泌尿系統本身出了問題。洪峻澤表示，心臟衰竭、腎臟衰竭、肝硬化或慢性阻塞性肺病等疾病，可能使水分囤積於體內，到了下午、傍晚或夜間才大量以尿液形式排出，患者可能同時出現「次數多、尿量也多」的情況；若集中發生在半夜，則可能形成夜間多尿症。

至於年輕族群常見的困擾，洪峻澤特別提到「精神性頻尿症」，典型特徵就是排尿次數多，但每次尿量遠低於200cc。若經醫師確認屬於精神性頻尿，可進行膀胱訓練，當出現尿意時先告訴自己「可以再等一下」，試著多做一件事情、延後10至20分鐘再去廁所，逐步增加單次排尿量，但不宜操之過急。

洪峻澤建議，若長期受頻尿困擾，可以先在家製作「排尿日記」，準備一個約500cc、有刻度的容器，連續記錄約2天每次排尿的時間與尿量，再將紀錄帶給醫師參考，有助於分辨究竟是頻尿、尿量過多，或其他疾病所造成，進一步找出真正原因。

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