中秋教師連假第3天 省道湧現出遊潮、17地雷路段需避開

今天是中秋、教師節連假第3天，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，今天仍預估有出遊車潮湧現，包含主要省道幹道、銜接國道快速公路及觀光景點聯外道路等17地雷路段，另提醒用路人，台61線苗栗路段因玄寶大橋改建工程及平交路口改善工程施工影響，將有車多壅塞情形，建議按照指示行駛替代道路。

交通部公路局表示，昨天連假第2天，道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台2乙線紅毛城至淡水捷運站路段、台2線萬里至大武崙及台9甲線新店至烏來路段，中部台21線九龍路口至水社路段等。

國道客運部分，昨日西部國道客運共計行駛5394班次，疏運11萬1499人；東部國道客運路線共計行駛1494班次，疏運3萬2250人。

公路局指出，今天是連假第3天，仍預估將有出遊車潮湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路的北部台65線銜接國3土城交流道及台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3霧峰交流道；南部台86線銜接仁德系統及歸仁交流道、台18線銜接國3中埔交流道及台88線鳳山至五甲路段等。

主要省道幹道有台61線淡水至八里、鳳鼻至香山及竹南路段、台9甲線新店至烏來、台9線南迴公路及台1線水底寮至楓港等路段；另外，觀光景點聯外道路像是台2線福隆、萬里至大武崙及關渡至淡水路段、台3線大溪路段等也易壅塞。

公路局提醒，台61線苗栗路段因玄寶大橋改建工程及平交路口改善工程施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形，已規畫疏運期間替代道路並設置指示標誌。

玄寶大橋施工路段94K+200~95K+400，南下主線及側車道封閉施工，以北上橋梁佈設車道供南下車輛通行；平交路口改善施工路段99K+460（近苗8線）~101K+340（近苗11線），南下主線改道側車道，於99K大山交流道前，縮減為1車道，由99K大山交流道匯出至側車道，通過苗8線、苗11線路口，由101K外埔交流道匯入主線繼續南下。

此外，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已請客運業者於115年中秋節教師節連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運6折優惠措施。

另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次享15％回饋金，4次以上享30％回饋金，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋；兩者疊加後，最高可享4折優惠。

端午連假自19日至21日為期3天，今天是連假第3天，預估省道將有17處易壅塞路段。聯合報系資料照