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中秋大餐後別急著斷食 營養師：從下一餐恢復正常

中央社／ 新竹市27日電

中秋連假不少民眾烤肉、吃月餅，假期進入後半段，有人想斷食或激烈運動「還債」。營養師說，不用刻意挨餓，從下一餐恢復正常飲食即可。醫師提醒，飽食後不宜劇烈運動，散步更適合。

新竹台大分院新竹醫院營養室主任鄭千惠接受中央社記者訪問表示，一餐吃多後不建議用斷食補救，可從下一餐調整份量，選擇清淡、少油飲食，多吃蔬菜，飲料則以白開水或無糖飲品為主。

她說，若前幾天月餅、烤肉等高油高糖食物吃得較多，接下來1、2餐仍可適量攝取主食，但應減少精緻澱粉、甜食及高油脂食物，重點是恢復規律、均衡飲食，不必刻意跳過早餐。

連假進入後半段，若仍有聚餐，鄭千惠建議，白天不須為晚餐刻意挨餓，仍以清爽、均衡為原則；聚餐時少選油炸、高油脂料理，多吃蔬菜，蛋白質可選魚、雞肉、豆製品等原型食物，避免連續幾餐都吃得又油又多。

至於家中剩下的月餅及烤肉，也不必因怕浪費而一次吃完。鄭千惠指出，以常見的蛋黃酥為例，每顆約250至300大卡，碳水化合物約相當於半碗白飯，可適度減少當餐飯、麵、吐司等主食，或切小份與家人分享。

她說，剩餘烤肉若妥善冷藏，可將雞肉、豬肉或魚搭配蔬菜及適量主食，重新組合成一餐，不要把剩下的肉、香腸、甜不辣全部加熱，再吃一次完整烤肉大餐。

新竹台大分院新竹醫院內科部胃腸肝膽科主任胡文皓表示，享用大餐、甜食或飲酒後，若短暫出現腹脹、消化不良，可能是腸胃短期負荷增加；但若出現發燒、嚴重腹瀉、嘔吐、劇烈腹痛或消化道出血，應就醫評估。

胡文皓指出，吃飽後不建議立即從事劇烈運動，因可能使消化道血液循環大量轉移至肌肉群，反而影響消化，可改以散步等輕度活動幫助腸胃運動。

他提醒，吃多後突然節食可能造成血糖不穩，糖尿病患者甚至可能發生低血糖；三高、心血管疾病或腎臟病患者，在連假期間也應特別注意油、鹽、糖及熱量攝取。

營養師 中秋 斷食

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