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日本11月退稅新制上路 專家點名4大系統：逛百貨、Outlet都會遇到

聯合新聞網／ 綜合報導
日本2026年11月起改新退稅制，林氏璧指常見系統將集中於J&J、PIE、JP Refund與Global Blue四大平台。 聯合報系資料照
日本2026年11月起改新退稅制，林氏璧指常見系統將集中於J&J、PIE、JP Refund與Global Blue四大平台。 聯合報系資料照

日本將於2026年11月1日起實施新的免稅退稅制度，不少旅客擔心未來赴日購物時，是否得面對一堆不同退稅網站及App。日本旅遊達人林氏璧近日在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」整理指出，根據「全國免稅店協會」8月公布資料，日本目前共有12間退稅手續事業者（リファンド事業者），不過涵蓋台灣遊客絕大多數消費的，應會高度集中在4大系統，分別為J&J Tax Free、PIE VAT、Smart Detax（JP Refund）以及Global Blue。

林氏璧表示，不少網友一看到有12間退稅公司，就擔心是否得註冊12個網站或App，不只流程複雜，也可能增加個資管理風險。不過以目前大型百貨Outlet、商場及連鎖店合作情況來看，實際最常接觸的應仍集中在少數幾家系統。

其中，J&J Tax Free由日本旅遊集團JTB與JCB合資成立，旗下「J-TaxRefund」提供線上退稅服務，截至2025年已有約1,000家企業、1.5萬間店鋪導入，合作店家包括多慶屋、松屋銀座及ACE等。

PIE VAT則主攻大型購物中心與Outlet，三井Outlet Park、LaLaport、東急Plaza及阿倍野Q's Mall等皆有導入。旅客通常需透過PIE VAT App掃描收據，不過實務上多由商場集中退稅櫃台協助處理。林氏璧指出，新制上路後，操作模式預料不會有太大改變，主要差別可能在於退款時間改為離境確認後。

另一套Smart Detax則由Smart Technologies & Resources推出，旅客可透過「JP Refund」網站辦理，合作店家包括3COINS、JR東日本、AEON Mall、BOOKOFF、阿卡將本鋪、PARCO、WORKMAN、HANDS及COSMOS藥妝等，涵蓋範圍相當廣。

至於Global Blue則是全球歷史悠久的退稅業者，在日本大型傳統百貨通路占有重要地位，包括高島屋、三越伊勢丹、松屋、大丸松坂屋等均有合作。林氏璧指出，百貨公司目前常見退稅手續費約1.5%至1.55%，以10%消費稅計算，實際拿回金額通常約8.45%至8.5%，新制上路後手續費是否調整仍待觀察。

林氏璧總結，11月之後旅客最常聽到的應會是J-TaxRefund、PIE VAT、JP Refund與Global Blue這4套系統，因此不至於真的得在十多個平台間切換；若多筆消費能在同一系統集中辦理，未來是否有機會降低手續費，仍要等制度實際上路後才能確認。

值得注意的是，新制除了退稅流程改變，現行免稅品特殊密封包裝也將取消。不過即使消耗品不再被封袋，若要申請退稅，在日本境內仍不能把相關商品吃掉或用掉；若離境查驗時無法出示同張收據內的商品，也可能影響整筆退稅。對此有不少網友直呼「好麻煩」，甚至考慮小額消費乾脆不辦退稅，顯示新制上路初期，旅客仍需要一段時間熟悉操作流程。

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