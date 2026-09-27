千金難買早知道！名醫列「傷腎十大地雷」 手搖飲代替水、自停血壓藥全上榜

「醫師，早知道當初如果……現在就不會走到洗腎這一步了。」腎臟專科醫師洪永祥在臉書發文感慨，行醫二十五年來，聽過無數病患在面臨透析治療時吐露懊悔。他指出，除了少數猛烈發作的急性腎損傷，絕大多數慢性腎衰竭都是經歷長達二十至三十年的破壞，才導致腎功能全面衰竭。為此，他特別盤點臨床二十五年來聽過最痛心的「傷腎十大後悔名句」，警惕大眾切莫輕忽身體警訊。

第十名：「因為喝水會一直上廁所，我不喜歡喝水」

排斥飲水會使腎臟長期處於水分不足狀態，提高泌尿道遭病菌侵襲、形成腎結石或演變為急性腎盂發炎的機率。

第九名：「聽說這個中草藥偏方很補腎，我就一直吃」

許多人誤以為只要標榜天然就對身體無害，但若長期服用來路不明的草藥，不僅無法達到固腎效果，反而可能埋下泌尿系統病變與癌化的嚴重隱患。

第八名：「西藥會傷腎，所以我自己把血糖、血壓藥停了」

不少長輩常有吃西藥會敗腎的迷思，實際上，長期失控的高血壓與高血糖才是直接侵蝕、破壞腎臟微細血管網絡的罪魁禍首。

第七名：「這止痛藥超有效，頭痛就吃一顆！」

非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）若被民眾隨意當成萬靈丹長期濫服，會造成流向腎臟的血流量驟減，引發急性腎臟機能損傷，應在專業醫師或藥師評估下謹慎使用。

第六名：「外面廁所髒我都忍尿，回家再上比較方便」

偶發的憋尿雖然不至於立刻損毀腎臟，但長期刻意隱忍尿意、出現解尿障礙或是導致泌尿道反覆感染發炎，都屬於不可輕忽的排泄警訊，必須儘速就醫排查根本病因。

第五名：「手搖飲也是水啊！」

各類含糖飲料絕對無法取代人體所需的純水。攝取過多高糖高熱量飲品，長期累積下來會誘發代謝症候群、肥胖問題與尿酸數值異常，無形中為腎臟增添龐大代謝包袱。

第四名：「吃鹹一點而已，多喝水就好了」

重鹹料理中過量的鈉離子，無法單純靠多喝幾杯水就能抵銷排空。高鈉飲食不僅會使血壓飆升，更會直接迫使腎臟超負荷運轉來過濾排除多餘鹽分，加劇器官損耗。

第三名：「健檢紅字每年都有，但我完全沒感覺，再觀察一年看看」

由於慢性腎病早期缺乏痛感或顯著表徵，體檢報告中的微量尿蛋白、血清肌酸酐異常及腎絲球過濾率下滑，是搶救腎功能的關鍵預警，放任觀察只會讓病程悄悄滑向晚期。

第二名：「如果我早點睡，是不是就不用洗腎？」

長期忽視作息失調、失眠困擾與早期的腎功能異常，身體在長期發炎與疲憊下加速器官退化，等到明顯浮腫或倦怠等重度症狀浮現時，殘存的腎功能早已所剩無幾。

第一名：「工作太忙，等忙完這陣子再去抽血！」

這句看似稀鬆平常的拖延藉口，正是臨床上最常見的後悔之首。許多人總以手頭業務繁忙為由不斷延後檢查時間，殊不知在日復一日的拖延之中，寶貴的黃金時機已被消磨殆盡，最終成為難以挽回的終生遺憾。