聽新聞
0:00 / 0:00
連假第三天 高速公路北返車流估上午10時起陸續出現
今天為中秋節及教師節連續假期第3日，北返車潮今起會陸續出現，高速公路局預估國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人於9時前出發。
高公局上午指出，目前各地路況大致正常，預估包括國5及國1北向上午10時北返車流將陸續出現。預判今日重點壅塞路段為國1北向西螺-彰化、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、茄苳-寶山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。