連假第三天 高速公路北返車流估上午10時起陸續出現

2021年4月屏東縣男子黃東明因追求通訊行店長小玲不成，竟接連跟蹤騷擾製造車禍殺害小玲，此案加速政府正視跟蹤騷擾法，同年11月跟騷法三讀通過，2022年6月上路。阿志在小玲遇害對年當日，獨自騎著小玲喜愛的偉士牌摩托車踏上環島旅程。 從社秩序維護法僅能開罰3000元的無奈，到目睹妻子躺在空屋裡的絕望，這趟近百日的偉士牌環島之旅，究竟如何讓一個心碎的丈夫，在遺憾中找到走下去的力量？

2026-09-27 07:00