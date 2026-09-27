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中秋連假持續好天氣！今台北、西半部高溫恐36度
今天是中秋教師節連假第三天，明天收假，持續好天氣。中央氣象署指出，今天各地仍為多雲到晴的天氣，午後山區有零星短暫陣雨。天氣高溫炎熱，白天各地高溫約32至35度，台北盆地及西半部內陸地區有局部36度左右高溫發生機率，感受偏熱，紫外線偏強，中午前後可達過量等級，外出需注意防曬並多補充水分，夜晚清晨各地低溫普遍在23至25度。
至於離島天氣：澎湖晴時多雲，26至30度；金門晴時多雲，26至32度；馬祖晴時多雲，26至30度。
氣象署指出，東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率；適逢年度大潮，新北至彰化沿海及澎湖在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象，沿海活動請多加留意。
而第25號颱風舒力基位在日本那霸南方海域偏北移動，並逐漸朝東北遠離，對台灣天氣無直接影響。
空氣部分，氣象署指出，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天日環境風場為西南風，中部以北汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級
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