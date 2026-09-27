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獨老悲歌 無殼長者蝸居狹小陋室

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰張曼蘋／專題報導
台灣邁入超高齡社會，弱勢老人租屋困難，台中一名長者租住在簡陋隔間的雅房，不到二坪，一張單人床占據大半空間。記者黃仲裕／攝影
台灣邁入超高齡社會，弱勢老人租屋困難，台中一名長者租住在簡陋隔間的雅房，不到二坪，一張單人床占據大半空間。記者黃仲裕／攝影

台灣去年邁入超高齡社會，內政部統計今年首季僅老人居住宅逾九十二萬戶，其中僅一名老人居住宅首度破七十萬戶、達七十一點三萬戶，雙創歷史新高。

各都會區的老舊建築中，常見弱勢長者蝸居在陰暗雜亂、霉味難散的陋室，以簡陋木板隔間的二、三坪雅房，成了「無殼長者」唯一落腳之處。

穿過北市萬華龍山寺附近，窄巷內老建築密集。這裡是台北市最早發展的區域，老年人口比例達二成六，居北市各區之冠。拐進西昌街一處老屋，地下室內居住多名低收獨居長者，入秋後室內依舊悶熱，僅靠抽風機或電扇消暑。

即使豪宅林立的大安區，巷弄裡半世紀屋齡的公寓住宅，也有不少蝸居陋室，居住環境不佳，公共空間堆滿雜物，暗藏消防風險。

台中市北區一處巷弄內的矮平房，二樓加蓋鐵皮屋，室內隔成十多間單坪雅房，房間標配是一張床、一盞燈、一把電扇，分租給十五名六十多到八十歲的弱勢長者，月租四千五到五千，大間房收七千五，包水電，不須押金，還可以按月短租。

記者觀察，公共空間堆滿雜物，屋內走道僅容一人通行，牆面斑駁，部分房間沒對外窗，甚至連門鎖都壞了；有的房間有馬桶，但故障淪為擺設，共用衛浴設施；有的房間與廁所以拉門、隔板相隔，樓梯沒有扶手，一旦跌倒後果難料。「環境雖然不好，起碼遮風避雨。」住戶無奈說，相較水漲船高的房租，這兒租金便宜「住得起」，而且不用押金，租期有彈性。

民進黨立委林月琴表示，政府推動「長者換居」，對沒有房屋的獨居長者，需多元方案支持；政府不能靠房東善意，應擴大高齡友善包租代管制度，由制度接住風險，並整合社政、長照等系統，讓長者不只有地方住，更能安心、有尊嚴地生活。

OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝說，全台包租代管十萬戶，僅百分之一、約一千多戶由弱勢獨居老人居住，顯示政策對獨老的保障力道不足。學者建議，政府應建立制度，協助承接租屋風險，讓房東願釋出房源給弱勢老人。

獨老 長者 蝸居

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台灣邁入超高齡社會，租屋市場排斥長者，弱勢長者「老無所居」留下辛酸淚。台中徐姓阿公說，一張床幾乎占滿全部房間，加上電鍋、衣物等，已是全部家當。蝸居北市老宅的長者說，政府蓋的社宅也租不起，能遮風避雨就已心存感激，面對無殼長者的情況，從中央到地方幾乎都搬不出對應的解方。

僅7%房東 願無條件租給長者

獨老於租屋市場不受房東青睞，弱勢長者甚至被列為拒絕往來戶，只好流向老舊、違章建築中。專家認為，與其檢討房東沒愛心，政府應透過制度面承接風險，如補助提供高齡者租房的房東，投保凶宅險或保障租金，才能解決「老無所居」的困境。

借鏡日本 打造居住安全網

台灣已走進超高齡社會，同時卻衍生弱勢長者租屋問題。OURs都市改革組織建議，可參考同樣面臨高齡化衝擊的日本，建立住宅安全網，由政府提供相關擔保，並由非營利團體ＮＰＯ負責執行，可支持高齡友善房東，也改善長者租屋環境，讓老人活在安全、有支持系統的環境中。

崔媽媽「二房東計畫」包租代管 幫無殼長者找家

弱勢長者遭租屋市場排擠，崔媽媽基金會最早推動「二房東計畫」，以包租代管的形式，替無殼長者找到一個家；而素有「台灣民間首棟社宅」之稱的嘉義芳春公寓，買地自建公寓，用低廉的價格出租房間給弱勢長輩，四十六間房有八成都是六十五歲以上長者居住，但專家指出，這類友善長者的居住宅，至今還是「太少了」。

新聞眼／長輩租房困境 居住不正義冰山一角

「無殼長者」租屋難，每隔幾年就浮上檯面，今年台灣老人住宅戶數、獨居長人宅戶數雙創新高，問題更顯嚴峻。貧困長輩在民間租屋市場又遭排擠，政府射出「居住正義三箭」社宅、包租代管、租金補貼，看得到卻用不到，只能蜷縮在都會陰暗陋室中。當台灣奢言ＡＩ經濟成長亮眼，長輩租屋困境卻是執政者最該關切之處。

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