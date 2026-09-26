外送專法上路後變貴又變慢？Uber Eats揭最新數據 接單率下滑是關鍵

俗稱《外送專法》的《外送員權益保障及外送平臺管理法》實施至今屆滿2個月，平台營運與市場供需出現顯著震盪。爭議焦點落在主管機關針對「外送服務重疊時間重複計算」的報酬計算原則，引發平台每趟成本激增、接單效率下滑與費用動態調整等連鎖反應。

Uber Eats公布專法上路6周對比2025年同期的統計觀察，數據指出，外送合作夥伴每小時平均報酬由330元提升至420元，增幅約27%，高出專法規定的每小時最低保障工資245元約71%。然而，疊單重疊時間重複計費，平均占了每單報酬約25元，導致平台每趟外送成本大幅攀升約40%。

成本暴增大幅壓縮了平台發放尖峰與雨天獎勵以調節運能的空間。統計顯示，每周上線超過40小時的高工時外送合作夥伴，服務時數相較去年同期平均減少21%，專法上線第6周更比首周驟減近39%。由於部分外送合作夥伴傾向等待高單價的疊單，整體接單率較去年同期下滑約22%，近期更出現平均每收到6筆派單僅接1筆的現象，連帶使消費者平均送達時間由27分鐘拉長至34分鐘，增幅近26%，甚至出現餐點完成後仍無人接單取餐的情況。

面對成本壓力，Uber Eats表示，在內部優化與成本調整空間有限的情況下，不得不持續動態調整消費者端相關費用，以維持市場穩定運作及外送服務效率。而從消費者端最直接的感受，就是服務費有感調整。Uber Eats也表示，若專法法律解釋無法衡平各方權益，未來不排除採取法定程序進一步釐清。

相較之下，原本派單演算法就偏向單一配送、較少疊單的foodpanda，目前暫未針對消費者端的外送費與服務費進行調整，但因應專法上線後營運成本大幅增加，也將透過例行年度換約機會，與合作商家商討、提供不同方案調整，讓業者依需求彈性因應。

平台也觀察，面對外送成本持續上升與費用調整，部分消費者已轉向選擇外帶自取或回歸實體消費。專法如何兼顧各方權益與產業永續發展仍待持續磨合。