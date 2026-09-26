聽新聞
0:00 / 0:00

外送專法上路後變貴又變慢？Uber Eats揭最新數據 接單率下滑是關鍵

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
《外送專法》上路逾7周後，Uber Eats公布平台營運觀察數據，與去年同期相比，專法上路後6周內，每週平均上線超過40小時的外送合作夥伴，平均服務時數減少約21%。圖／Uber Eats提供
《外送專法》上路逾7周後，Uber Eats公布平台營運觀察數據，與去年同期相比，專法上路後6周內，每週平均上線超過40小時的外送合作夥伴，平均服務時數減少約21%。圖／Uber Eats提供

俗稱《外送專法》的《外送員權益保障及外送平臺管理法》實施至今屆滿2個月，平台營運與市場供需出現顯著震盪。爭議焦點落在主管機關針對「外送服務重疊時間重複計算」的報酬計算原則，引發平台每趟成本激增、接單效率下滑與費用動態調整等連鎖反應。

Uber Eats公布專法上路6周對比2025年同期的統計觀察，數據指出，外送合作夥伴每小時平均報酬由330元提升至420元，增幅約27%，高出專法規定的每小時最低保障工資245元約71%。然而，疊單重疊時間重複計費，平均占了每單報酬約25元，導致平台每趟外送成本大幅攀升約40%。

成本暴增大幅壓縮了平台發放尖峰與雨天獎勵以調節運能的空間。統計顯示，每周上線超過40小時的高工時外送合作夥伴，服務時數相較去年同期平均減少21%，專法上線第6周更比首周驟減近39%。由於部分外送合作夥伴傾向等待高單價的疊單，整體接單率較去年同期下滑約22%，近期更出現平均每收到6筆派單僅接1筆的現象，連帶使消費者平均送達時間由27分鐘拉長至34分鐘，增幅近26%，甚至出現餐點完成後仍無人接單取餐的情況。

面對成本壓力，Uber Eats表示，在內部優化與成本調整空間有限的情況下，不得不持續動態調整消費者端相關費用，以維持市場穩定運作及外送服務效率。而從消費者端最直接的感受，就是服務費有感調整。Uber Eats也表示，若專法法律解釋無法衡平各方權益，未來不排除採取法定程序進一步釐清。

相較之下，原本派單演算法就偏向單一配送、較少疊單的foodpanda，目前暫未針對消費者端的外送費與服務費進行調整，但因應專法上線後營運成本大幅增加，也將透過例行年度換約機會，與合作商家商討、提供不同方案調整，讓業者依需求彈性因應。

平台也觀察，面對外送成本持續上升與費用調整，部分消費者已轉向選擇外帶自取或回歸實體消費。專法如何兼顧各方權益與產業永續發展仍待持續磨合。

Uber Eats 外送 Uber

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外送專法上路六周爭議浮現 疊單計酬推升平台成本與外送費

外送專法疊單計酬 台灣獨步全球 衝擊外送產業

響應交通安全月！foodpanda升級交安措施 Uber Eats公布最愛安全功能

應外送專法 foodpanda新增外送員職災保險、三面向強化外送安全

相關新聞

小孩熱到飆淚！虎航航班空調故障 旅客怨「機艙淪烤箱」不讓人下機

台灣虎航一架IT633班機，昨天晚間預計從濟州島飛回台中，沒想到班機因故延誤三個小時，大批旅客待在機艙空調系統卻沒有運作，所有人熱得不行，甚至有小朋友熱到哭出來。對此，虎航回應，飛機後推時，空調系統出現異常，經檢修後順利起飛。

再連凍！中油宣布下周油價凍漲 累計擴大吸收規模達240億元

中油26日宣布下周國內油價繼續凍漲，政府貨物稅減徵加上中油專案吸收，汽、柴油每公升各吸收10.7元及10.9元。統計中油自2月28日起至9月27日執行專案穩定措施，汽、柴油合計擴大吸收約240.2億元。

劉歡享壽63歲生前苦於「不死癌症」 醫揭：這部位休息也會痛恐是警訊

中國大陸歌手劉歡25日病逝上海，享壽63歲，他生前飽受有「不死癌症」之稱的「股骨頭缺血性壞死」折磨。醫師表示，股骨頭缺血性壞死並非老年人專屬，長期大量飲酒、使用類固醇或曾有髖部外傷者都是高風險族群。股骨頭缺血性壞死最明顯的症狀為髖部疼痛，嚴重時休息也會痛，若疼痛持續，尤其高風險族群應及早就醫。

挑錯時間出門受困國道！連假第3天估湧北返車潮 國5北向恐塞到深夜

中秋連假第二天，北返車潮逐漸湧現，高公局表示，截至下午5時，國道全線交通量約為73.8百萬車公里，本日預估交通量為114百萬車公里。明天為中秋連假第三天...

鍘美藝術節戲外戲！他控子團親戚冒名詐財 明華園出聲了

民間為聲援前總統陳水扁女兒陳幸妤發起「鍘美藝術節」，但發起人持續與明華園隔空交火，並指明華園月二團前團長兒子陳男涉及財務糾紛。明華園今委託律師發表聲明，指陳男自民國109年就離開團隊，其利用明華園總團與子團、孫翠鳳名義涉嫌詐騙，均不代表明華園劇團，跟陳男也無任何錢財往來。

獨老悲歌 無殼長者蝸居狹小陋室

台灣去年邁入超高齡社會，內政部統計今年首季僅老人居住宅逾九十二萬戶，其中僅一名老人居住宅首度破七十萬戶、達七十一點三萬戶，雙創歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。