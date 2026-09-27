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網紅空拍機闖核三禁航區 民航局：勿任意關閉電子圍籬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

網紅鍾明軒日前將無人機飛入核三廠周邊禁航區，遭罰卅三萬，他坦言因解鎖空拍機電子圍籬，加上無禁飛告示，才誤以為是可飛行區域，建議政府應設告示牌提醒，引發討論。專家則建議，應在空拍機商品外盒標示相關法規及注意事項，以及在Ａｐｐ中提醒最新公告的禁限航區。

交通部民航局表示，不要任意關閉或修改電子圍籬，操作無人機前，應查詢無人機圖資系統或透過Ａｐｐ查詢。

網紅鍾明軒日前在墾丁南灣操作空拍機時，不慎飛入核三廠周邊禁飛區域，遭民眾截圖檢舉。他坦言，當時現場沒有任何禁飛告示牌，加上空拍機完成實名制驗證後即可正常起飛，才誤以為該區是可以合規拍攝的觀光景點。

他建議，政府應以道路「科技執法」前百米必須設立告示牌為例，在現場設立明確的「無人機禁飛告示牌」，給予大眾足夠的提示與警惕。

不過三一三反不平等空域聯盟發起人吳明陽認為，交通標誌已經一大堆，不見得起到提醒效果，建議經濟部應要求空拍機代理商，於商品外盒清楚標示相關法規及使用注意事項，像是深夜時段不可飛行，飛行應距離建物卅公尺以上等，另也建議民航局要求開發商，於Ａｐｐ中設置彈跳視窗或跑馬燈，提醒玩家最新公告的禁限航區。

電子圍籬 核三 網紅 鍾明軒 空拍機

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