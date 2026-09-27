新型諾羅升溫 單周逾12萬人次腹瀉就醫

新型諾羅病毒ＧＩＩ點一七來勢洶洶，近期已成為國內諾羅病毒主要流行型別，且傳播能力較過去常見的ＧＩＩ點四強。上上周全台腹瀉門急診就診逾十二萬人次，疾管署推估，中秋連假後，腹瀉門診將再增加。醫師指出，中秋前後原本就是腹瀉疫情易升溫時期，若食材未徹底煮熟或生熟食交叉汙染，就會增加感染風險。

疾管署監測顯示，九月十三日至十九日，全國腹瀉門急診就診達十二萬六四一九人次，與前一周十二萬八○二六人次相當。近四周共接獲七十起腹瀉群聚通報，以餐飲旅宿業最多，其中廿八起病原體檢驗陽性案件中，廿五起為病毒類病原，且全數檢出諾羅病毒。

而國內的諾羅病毒流行型別正在改變，根據疾管署分析，八月病毒分型結果顯示，新型諾羅ＧＩＩ點一七占約百分之三十四點二，已成主要流行型別。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，過去諾羅常見型別以ＧＩＩ點四為主，如今逐漸轉為ＧＩＩ點一七，傳播力更強，只要少量病毒就可能致病，易造成大規模群聚感染。

顏宗海說，諾羅病毒可經受汙染的貝類、生蠔等海鮮傳播，過去國內就曾發生大型餐飲業者因生蠔遭汙染，造成數百人集體送醫。感染後常出現惡心、嘔吐、腹痛、水瀉及發燒等急性腸胃炎症狀，長者及嬰幼兒更要留意嚴重腹瀉造成脫水等風險。

烤肉應把握「徹底煮熟、生熟分開」原則，攝氏七至六十度屬於細菌容易繁殖的「危險溫度帶」，烤熟食材最好在一小時之內吃完，降低腹瀉風險。