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新聞眼／長輩租房困境 居住不正義冰山一角

聯合報／ 本報記者余采瀅陳敬丰

「無殼長者」租屋難，每隔幾年就浮上檯面，今年台灣老人住宅戶數、獨居長人宅戶數雙創新高，問題更顯嚴峻。貧困長輩在民間租屋市場又遭排擠，政府射出「居住正義三箭」社宅、包租代管、租金補貼，看得到卻用不到，只能蜷縮在都會陰暗陋室中。當台灣奢言ＡＩ經濟成長亮眼，長輩租屋困境卻是執政者最該關切之處。

政府大力推動包租代管、租金補貼，鼓勵業者多租房給長者，但媒合率偏低，原因是多數有租屋需求的長者，既沒有房子也無子女供養，生活費僅靠生活津貼等社會補助，或是拾荒、臨時工等不穩定的收入，一旦發生意外也難處理，對房東而言無殼長者就是一顆「未爆彈」，自然遭到系統性排擠。

政府廣建社會住宅，則有僧多粥少的問題。中央、地方政府大力興建社會住宅，但蓋房子的速度趕不上高房價、高房租帶來的龐大租屋需求，供需嚴重失衡，加上社會住宅中籤率極低，即使法規明定保留四成名額給弱勢族群，但各類關懷戶靠評分競爭或抽籤，老人無優先入住權，甚至負擔不起社宅租金，看得到卻用不到。

「居住」是基本權利，要能遮風避雨、確保安全，進而有合適的空間大小，滿足生活需求，若無法滿足基礎條件，便是陷入「居住貧窮」。

都會居大不易，當扭曲的住宅市場將人民逼入「居住貧窮」，弱勢長者遭遇在租屋市場中被排擠、遭歧視，政府射出的政策「三箭」又力有未逮，這些都會暗角的弱勢租屋老人，就是居住不正義的冰山一角。

長輩 包租代管 租屋

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