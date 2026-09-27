聽新聞
0:00 / 0:00

借鏡日本 打造居住安全網

聯合報／ 記者江婉儀余采瀅洪敬浤／連線報導

台灣已走進超高齡社會，同時卻衍生弱勢長者租屋問題。OURs都市改革組織建議，可參考同樣面臨高齡化衝擊的日本，建立住宅安全網，由政府提供相關擔保，並由非營利團體ＮＰＯ負責執行，可支持高齡友善房東，也改善長者租屋環境，讓老人活在安全、有支持系統的環境中。

OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝表示，全台包租代管十萬多戶，僅百分之一、約一千多戶由弱勢獨老居住，顯見政策對獨老的保障力道不足；房東拒租長者主因為擔心孤獨死或無人介入關懷，可仿效日本作法，由政府提供保險、後續清潔保證與信用擔保，並由ＮＰＯ負責執行，降低房東疑慮，以促進長者安居。

廖庭輝說，包租代管業者在商言商，缺乏處理複雜弱勢個案的專業，政府應提供培訓，建立求助與社服後送機制，例如提供長者半夜緊急需求的應變窗口，讓業者有後盾支援，避免排擠隱性高照顧需求的長者。

他表示，政府預計二○三二年將包租代管提高到卅五萬戶，若過度追求戶數與ＫＰＩ，會迫使業者配合房東，應跨部會整合資源，邀請衛福部納入政策規化，將社福資源挹注租屋體系，可為長者提供更細緻照顧。

據了解，日本透過登記制度，當房東租屋給長者時，可向縣市政府登記備案，公部門提供租屋掌財務補貼，房東可獲得修繕補助金等，其次長者租屋處設置緊急求救鈴或智慧水電表，可即時導入醫療等資源，若超過一段時間沒有用水用電，可觸發警鈴即時通報。

弘道老人福利基金會表示，日本已建立起「住宅安全網」和高齡友善房東支持制度，同時可改善長者租屋環境。弘道台中服務處長陳國慶坦言，高齡出租困境議題複雜，現況只能盡可能協助，如果遇到欠租等問題，仍難以介入。

日本 房東 獨老

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

當風險成為日常 明台產險從校園打造社會安全韌性

租賃金融結合風險管理　打造中小企業韌性新模式

穩定教學 國中校安人力增至2千人

每一份用心，都值得被看見——幸福啟航 Let’s 購 從庇護工場到一般職場，建立屬於自己的舞台

相關新聞

獨老悲歌 無殼長者蝸居狹小陋室

台灣去年邁入超高齡社會，內政部統計今年首季僅老人居住宅逾九十二萬戶，其中僅一名老人居住宅首度破七十萬戶、達七十一點三萬戶，雙創歷史新高。

老無所居…1坪蝸居 阿公塞進全部家當

台灣邁入超高齡社會，租屋市場排斥長者，弱勢長者「老無所居」留下辛酸淚。台中徐姓阿公說，一張床幾乎占滿全部房間，加上電鍋、衣物等，已是全部家當。蝸居北市老宅的長者說，政府蓋的社宅也租不起，能遮風避雨就已心存感激，面對無殼長者的情況，從中央到地方幾乎都搬不出對應的解方。

僅7%房東 願無條件租給長者

獨老於租屋市場不受房東青睞，弱勢長者甚至被列為拒絕往來戶，只好流向老舊、違章建築中。專家認為，與其檢討房東沒愛心，政府應透過制度面承接風險，如補助提供高齡者租房的房東，投保凶宅險或保障租金，才能解決「老無所居」的困境。

借鏡日本 打造居住安全網

台灣已走進超高齡社會，同時卻衍生弱勢長者租屋問題。OURs都市改革組織建議，可參考同樣面臨高齡化衝擊的日本，建立住宅安全網，由政府提供相關擔保，並由非營利團體ＮＰＯ負責執行，可支持高齡友善房東，也改善長者租屋環境，讓老人活在安全、有支持系統的環境中。

崔媽媽「二房東計畫」包租代管 幫無殼長者找家

弱勢長者遭租屋市場排擠，崔媽媽基金會最早推動「二房東計畫」，以包租代管的形式，替無殼長者找到一個家；而素有「台灣民間首棟社宅」之稱的嘉義芳春公寓，買地自建公寓，用低廉的價格出租房間給弱勢長輩，四十六間房有八成都是六十五歲以上長者居住，但專家指出，這類友善長者的居住宅，至今還是「太少了」。

新聞眼／長輩租房困境 居住不正義冰山一角

「無殼長者」租屋難，每隔幾年就浮上檯面，今年台灣老人住宅戶數、獨居長人宅戶數雙創新高，問題更顯嚴峻。貧困長輩在民間租屋市場又遭排擠，政府射出「居住正義三箭」社宅、包租代管、租金補貼，看得到卻用不到，只能蜷縮在都會陰暗陋室中。當台灣奢言ＡＩ經濟成長亮眼，長輩租屋困境卻是執政者最該關切之處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。