借鏡日本 打造居住安全網

台灣已走進超高齡社會，同時卻衍生弱勢長者租屋問題。OURs都市改革組織建議，可參考同樣面臨高齡化衝擊的日本，建立住宅安全網，由政府提供相關擔保，並由非營利團體ＮＰＯ負責執行，可支持高齡友善房東，也改善長者租屋環境，讓老人活在安全、有支持系統的環境中。

OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝表示，全台包租代管十萬多戶，僅百分之一、約一千多戶由弱勢獨老居住，顯見政策對獨老的保障力道不足；房東拒租長者主因為擔心孤獨死或無人介入關懷，可仿效日本作法，由政府提供保險、後續清潔保證與信用擔保，並由ＮＰＯ負責執行，降低房東疑慮，以促進長者安居。

廖庭輝說，包租代管業者在商言商，缺乏處理複雜弱勢個案的專業，政府應提供培訓，建立求助與社服後送機制，例如提供長者半夜緊急需求的應變窗口，讓業者有後盾支援，避免排擠隱性高照顧需求的長者。

他表示，政府預計二○三二年將包租代管提高到卅五萬戶，若過度追求戶數與ＫＰＩ，會迫使業者配合房東，應跨部會整合資源，邀請衛福部納入政策規化，將社福資源挹注租屋體系，可為長者提供更細緻照顧。

據了解，日本透過登記制度，當房東租屋給長者時，可向縣市政府登記備案，公部門提供租屋掌財務補貼，房東可獲得修繕補助金等，其次長者租屋處設置緊急求救鈴或智慧水電表，可即時導入醫療等資源，若超過一段時間沒有用水用電，可觸發警鈴即時通報。

弘道老人福利基金會表示，日本已建立起「住宅安全網」和高齡友善房東支持制度，同時可改善長者租屋環境。弘道台中服務處長陳國慶坦言，高齡出租困境議題複雜，現況只能盡可能協助，如果遇到欠租等問題，仍難以介入。