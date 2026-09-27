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僅7%房東 願無條件租給長者

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰洪子凱／連線報導

獨老於租屋市場不受房東青睞，弱勢長者甚至被列為拒絕往來戶，只好流向老舊、違章建築中。專家認為，與其檢討房東沒愛心，政府應透過制度面承接風險，如補助提供高齡者租房的房東，投保凶宅險或保障租金，才能解決「老無所居」的困境。

崔媽媽基金會副執行長張偉瑜說，調查社宅包租代管業者顯示，僅百分之七房東願意無條件出租給長者，房東多出風險考量，怕出問題，也怕收不到房租，問題不是房東不願意幫助弱勢，而是制度沒有幫忙承接風險 。

朝陽科技大學銀髮產業管理系主任洪瑞英表示，房東不願意租屋給高齡長者，大多擔心長者於租屋處離世，制度應針對痛點給予補助誘因，如願意租給高齡者的房東，政府應補助投保特定事故房屋跌價補償保險，以降低資產減損風險。

另外，政府可透過社政系統協助媒合弱勢長者租屋，落實友善長者的包租代管，如老人沒錢支付房租，政府可在期限內補助，保障房東能拿得到租金，透過政策誘因來減輕房東出租給老人的疑慮。

育達科技大學社工系退休教授陳燕禎說，若多數房東考量長者於租屋處生病死亡，可補助安裝緊急按鈕，連結生命救援線，不只保障長輩的居住安全，也讓房東提高出租意願。除了一般住宅，她也建議，公私立安養機構須提撥一定比例的床位，給弱勢長者居住，如私人機構不願意提撥，也可以居住安全基金替代，再用基金去照顧更多弱勢長輩，落實居住正義。

房東 長者 租屋

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