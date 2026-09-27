老無所居…1坪蝸居 阿公塞進全部家當

台灣邁入超高齡社會，租屋市場排斥長者，弱勢長者「老無所居」留下辛酸淚。台中徐姓阿公說，一張床幾乎占滿全部房間，加上電鍋、衣物等，已是全部家當。蝸居北市老宅的長者說，政府蓋的社宅也租不起，能遮風避雨就已心存感激，面對無殼長者的情況，從中央到地方幾乎都搬不出對應的解方。

二○二六年，台灣正式邁入超高齡化社會，六十五歲以上長者占總人口的百分之廿，每五人就有一人是長者，今年台灣的經濟成長率（ＧＤＰ）也迎來近四十年來的新高，但於此同時，台灣下流老人也正在增加，去年六十五歲以上領取低收及中低收入戶人口約為七點三萬多人，而五年前，低於貧窮線下的長者人數僅有六萬四千多人。

七十歲徐姓阿公住在台中一處僅一坪大的雅房約半年，一張大床占據整間房，他多數時間躺在床上，一旁就擺著電鍋和食物。

徐阿公說，自己單身無子，兄弟姊妹也都離世，曾經腦中風，體力差無法工作，半年前經朋友介紹租房，每月領政府補助一萬多元，扣除租金四千五百元，平時用電鍋簡單料理食物，勉強可以餬口。

另一名七十四歲老翁雖有子女，但多年前妻子因故離世後，子女對父親不諒解，不願意扶養老父，他只得租屋而居。談起過去往事，老翁低調不願多談，只說「年紀大了，租房子不容易，住在這裡『卡』省，過一天算一天」。

六十多歲長者原本在街頭流浪多年，幾個月前才到這兒租屋。據了解，他曾結婚生子，因年輕時不顧家庭，子女長大後都不願意與他同住。他說，平時靠打臨工維生，這裡月租金五千元，雖然環境簡陋，但總比露宿街頭好，而且他還租得起。

相較於台中，對於弱勢長者而言，台北更難落腳，住在北市萬華西昌街的簡姓長者說，要在台北找到月租五千元的房間，真的太少了，他現在找到的這間，雖然沒有冷氣但已經是最棒的了，靠近樓梯口的房間最涼。

原本住在北市社會住宅的七十歲高先生，因租期六年屆滿後，房租依規定調漲到近一萬五千元，他每月才領二萬元低收補助，即使社宅房租比較便宜，他還是住不起，後來找到月租五千元的頂樓加蓋套房，如今有安身之處，他笑說「已心存感激」。