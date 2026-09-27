診間錄影須簽同意書 醫界籲簡化

醫美偷拍案爆發後，衛福部迄今未完成醫療隱私規範修正、公布公版同意書，不少已裝設攝影機的診所為求自保，要求患者先簽署同意書才能看診，使醫病關係緊張。醫界呼籲公版同意書盡速出爐，且應簡化流程，降低醫病雙方的文書紀錄負擔；醫改會則認為，同意書不應一體適用，即使簡化程序，也不能犧牲分類及充分告知原則。

基隆某知名皮膚科診所，自愛爾麗案爆發後，即於掛號櫃檯放置一疊「診間攝影知情同意書」，即使繳了二五○元掛號費，還得簽名同意才能看診。求診的患者不少是不識字長者，頻頻詢問為什麼要簽名？護理師不斷解釋，對方仍難理解看病需被錄影，憤而退掛。

中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，診所裝設攝影機多為因應醫療糾紛、自保，但更衣室、廁所等私密場所攝影已屬侵犯隱私，不在討論範圍。目前公版同意書尚未出爐，不少診所已自行要求患者簽署，他擔心新制上路後，若簽署程序過於繁瑣，會增加醫病衝突。

中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國說，醫界建議固定療程可採「一次簽署」，如六次復健療程或連續兩周換藥，避免每次重簽，若因感冒等因素再次就醫能否延長同意效期，仍與衛福部討論。簡化程序雖可減輕醫病行政負擔，但仍須充分告知攝影及影音紀錄事項。教學用途則應另訂同意規範，不宜一體適用。

醫改會執行長林雅惠也表示，知情同意書應依一般門診、教學研究、侵入性手術等不同情境，區分告知內容及同意方式，即使簡化流程，也不能犧牲分類與告知原則。同意書至少應載明錄製目的、範圍、調閱權限、保存期限及銷毀方式，讓患者掌握影像如何使用。

台灣皮膚暨美容外科醫學會常務理事曾忠仁認為，若不同醫療院所有特殊的需求，可在基本版本上增加必要條款，但基本告知內容應一致。