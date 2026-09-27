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醫療隱私 診間錄影規範 保存年限卡關

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
針對醫療場所監視器裝設界線，衛福部擬訂隱私分級規範，嚴禁密錄設備並明訂公共空間與診間的錄影原則。記者張文玠／攝影
針對醫療場所監視器裝設界線，衛福部擬訂隱私分級規範，嚴禁密錄設備並明訂公共空間與診間的錄影原則。記者張文玠／攝影

醫美龍頭「愛爾麗集團」五月爆發針孔偷拍案，意外揭露部分醫療院所為自保，長期在診間裝設攝影設備，患者卻不知情的隱私爭議。衛福部修正「醫療機構醫療隱私維護規範」，並研擬公版同意書，但至今未見結論，據悉，進度卡在影像資料保存年限。對此，衛福部回應，討論已進入最後階段，修正草案最快十月中旬公告。

愛爾麗醫美診所涉嫌於診間、更衣室、私密處診療間，以偽裝成煙霧偵測器的針孔攝影機偷拍。經調查，總計有七間分店被安裝針孔，業者第一時間試圖滅證，對外則表示，安裝攝影機是為了確保醫療品質，避免醫療糾紛。新北地檢署認定有九十九位消費者受害，其中有四名未成年，依刑法無故攝錄性影像罪、兒少性剝削防制條例等罪起訴集團總裁常如山等七人。

各地衛生局啟動稽查，發現除了愛爾麗以外，多家醫美診所、家醫、皮膚科、耳鼻喉科等，皆於診間內裝設攝影機，並未事前告知患者；對此，醫師公會或美容醫學會等皆出面發聲，於診間設置攝影機是「常態」，目的在於自保，只是衛福部長期以來從未有指引告知該如何設置。但光澤醫美集團也被揪出偷拍三二四名病患，人數逾愛爾麗案三倍，近三年還採購新型紅外線監視器，對著民眾私密處拍攝、錄影，負責人王朝輝潛逃中國大陸遭通緝。

衛福部五月宣布修正「醫療機構醫療隱私維護規範」，六月底並凝聚四點共識，包括禁止密錄；公共空間可基於安全需求錄影，但須告知；問診診間等低度隱私空間須取得患者書面同意；手術室、內診診間等高度隱私空間原則禁止錄影，僅手術教學等例外可經同意拍攝局部。當時衛福部預告草案最快七月出爐、八月上路，迄今卻未見草案。

中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國表示，目前備受討論的是診間內的醫療影像，是否屬於「病歷資料」，一旦被認定是病歷，保存期限、保存方式將採最嚴格規範，至少得保存七年。

全聯會希望影音紀錄應與病歷區隔，而經病人同意可錄影的影像，因涉及保存資料庫的容量大小，保存期限至今仍在討論。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，九月三日與醫界再次針對修正「醫療機構醫療隱私維護規範」討論後，衛福部再次函詢醫界，目前還在整理意見中，需釐清不同醫療場域隱私程度是否採分級管理，取得患者同意錄影後，保存期限應定多久，現已邁入最後階段，草案預計十月中旬公告。

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