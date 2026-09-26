當國家級警報響起！ 衛福部：8成醫院能立即啟動「72小時孤島模式」

當手機劇烈震動，螢幕跳出「國家級警報」，你是否曾想過將面臨怎樣的重大災難？衛福部醫事司長劉越萍表示，近年政府推動「國家韌性醫療準備計畫」，要求中度級以上的急救責任醫院，面對災害或極端事件時須具備「孤島運作」能力，也就是在斷水、斷電、通訊全面中斷的情境下，醫院仍須能獨立支撐3天；目前全台57家受評醫院中，已有8成達到此門檻。

劉越萍在2026TIMA國際慈濟人醫會年會指出，世界衛生組織（WHO）已將「韌性」與「永續」納入未來的發展方向，她解釋，永續不只是減碳，而是把韌性與永續導入醫院管理、臨床流程及供應鏈決策中，讓醫院運作更有效率，在災難來臨時服務才能不中斷。她表示，低碳醫療的第一步就是「不要浪費」，當醫院要投資設備時，不妨想想：「這筆錢能不能幫助災難應變，又對環境永續有何幫助?」

首創醫療無人機送藥 深入偏鄉精準救援

花蓮慈濟醫院院長林欣榮則分享，去年馬太鞍溪洪災爆發後，團隊立即至光復災區設置醫療站，他在第二日抵達現場時，聽聞有9位同仁家屬身處災區，甚至無法聯繫上父親，立馬與團隊邊診療邊協助尋找，只求能早日讓同仁與親人團聚。

當時護理人員更背著「受傷請找我」告示，攜帶敷料走入災區，為居民與清理環境的志工處理傷口。而面對偏鄉山區道路中斷的患者，團隊先以遠距醫療看診，並結合雲端資訊系統，災民僅需提供身份資訊，醫師即可跨時空開立處方；再出動無人機配備GPS與溫濕度控管，能將慢性病藥物精準送達。

劉越萍坦言，中央政府的災難醫療救護隊（DMAT）多以8小時輪班模式運作，最缺乏的是「後勤」。她以花蓮馬太鞍的救災經驗為例，表示慈濟有精密且龐大的後援志工體系、社區動員網絡與物資調配能力，效率很高，正好補足了這項關鍵拼圖。

韌性不只是應變 更是日常照護的延伸

韌性應建立在日常照護中，花蓮慈濟醫院副院長陳星助指出，韌性醫療並不僅指「災難當下」，尤其全球醫療給付制度正從「論量計酬」轉向「論價值」的模式。而花東地區因資源匱乏，10餘年前便開始試辦「論人計酬全人整合照護」；以秀林鄉為例，5年來癌症標準化死亡率下降、預防篩檢率上升、民眾滿意度提升至9成，目前衛福部規劃在2028年前，將此模式擴大至花東全區29個鄉鎮，涵蓋約52萬人口。

未來更將透過資料歸戶，將民眾分為健康、亞健康、慢病與高度複雜四類，並同步祭出「醫療處方」與「社會處方箋」（如：運動、香草紓壓包等非醫療化介入）雙軌照護。換言之，韌性醫療的終極想像，並非僅是災難來臨時撐住72小時，而是讓群體的健康網絡，在平時就有隨時能啟動的彈性。