快訊

川習會落幕！外媒曝曾討論台灣問題 川普：習近平理解我對台立場

胡瓜演唱會 小禎登台獻唱…李進良帶她進場正面照曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

當國家級警報響起！ 衛福部：8成醫院能立即啟動「72小時孤島模式」

聯合報／ 記者許凱婷／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院院長林欣榮分享，去年馬太鞍溪洪災爆發後，團隊立即至光復災區設置醫療站。記者邱德祥／攝影
花蓮慈濟醫院院長林欣榮分享，去年馬太鞍溪洪災爆發後，團隊立即至光復災區設置醫療站。記者邱德祥／攝影

當手機劇烈震動，螢幕跳出「國家級警報」，你是否曾想過將面臨怎樣的重大災難？衛福部醫事司長劉越萍表示，近年政府推動「國家韌性醫療準備計畫」，要求中度級以上的急救責任醫院，面對災害或極端事件時須具備「孤島運作」能力，也就是在斷水、斷電、通訊全面中斷的情境下，醫院仍須能獨立支撐3天；目前全台57家受評醫院中，已有8成達到此門檻。

劉越萍在2026TIMA國際慈濟人醫會年會指出，世界衛生組織（WHO）已將「韌性」與「永續」納入未來的發展方向，她解釋，永續不只是減碳，而是把韌性與永續導入醫院管理、臨床流程及供應鏈決策中，讓醫院運作更有效率，在災難來臨時服務才能不中斷。她表示，低碳醫療的第一步就是「不要浪費」，當醫院要投資設備時，不妨想想：「這筆錢能不能幫助災難應變，又對環境永續有何幫助?」

首創醫療無人機送藥 深入偏鄉精準救援

花蓮慈濟醫院院長林欣榮則分享，去年馬太鞍溪洪災爆發後，團隊立即至光復災區設置醫療站，他在第二日抵達現場時，聽聞有9位同仁家屬身處災區，甚至無法聯繫上父親，立馬與團隊邊診療邊協助尋找，只求能早日讓同仁與親人團聚。

當時護理人員更背著「受傷請找我」告示，攜帶敷料走入災區，為居民與清理環境的志工處理傷口。而面對偏鄉山區道路中斷的患者，團隊先以遠距醫療看診，並結合雲端資訊系統，災民僅需提供身份資訊，醫師即可跨時空開立處方；再出動無人機配備GPS與溫濕度控管，能將慢性病藥物精準送達。

劉越萍坦言，中央政府的災難醫療救護隊（DMAT）多以8小時輪班模式運作，最缺乏的是「後勤」。她以花蓮馬太鞍的救災經驗為例，表示慈濟有精密且龐大的後援志工體系、社區動員網絡與物資調配能力，效率很高，正好補足了這項關鍵拼圖。

韌性不只是應變 更是日常照護的延伸

韌性應建立在日常照護中，花蓮慈濟醫院副院長陳星助指出，韌性醫療並不僅指「災難當下」，尤其全球醫療給付制度正從「論量計酬」轉向「論價值」的模式。而花東地區因資源匱乏，10餘年前便開始試辦「論人計酬全人整合照護」；以秀林鄉為例，5年來癌症標準化死亡率下降、預防篩檢率上升、民眾滿意度提升至9成，目前衛福部規劃在2028年前，將此模式擴大至花東全區29個鄉鎮，涵蓋約52萬人口。

未來更將透過資料歸戶，將民眾分為健康、亞健康、慢病與高度複雜四類，並同步祭出「醫療處方」與「社會處方箋」（如：運動、香草紓壓包等非醫療化介入）雙軌照護。換言之，韌性醫療的終極想像，並非僅是災難來臨時撐住72小時，而是讓群體的健康網絡，在平時就有隨時能啟動的彈性。

當手機劇烈震動，螢幕跳出「國家級警報」，你是否曾想過將面臨怎樣的重大災難？衛福部醫事司長劉越萍表示，近年政府推動「國家韌性醫療準備計畫」，要求中度級以上的急救責任醫院，面對災害或極端事件時須具備「孤島運作」能力。記者楊德宜／翻攝
當手機劇烈震動，螢幕跳出「國家級警報」，你是否曾想過將面臨怎樣的重大災難？衛福部醫事司長劉越萍表示，近年政府推動「國家韌性醫療準備計畫」，要求中度級以上的急救責任醫院，面對災害或極端事件時須具備「孤島運作」能力。記者楊德宜／翻攝

衛福部 國家級警報 醫院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

馬太鞍洪災周年…醫護出書回顧就災歷程 把災難化為未來祝福

最窮、最老偏鄉卻蓋出最綠醫院！大林慈濟年減千餘噸碳 她籲從吃素做起

石崇良：決擴大醫療投資 強化藥物韌性、臨床試驗

當風險成為日常 明台產險從校園打造社會安全韌性

相關新聞

小孩熱到飆淚！虎航航班空調故障 旅客怨「機艙淪烤箱」不讓人下機

台灣虎航一架IT633班機，昨天晚間預計從濟州島飛回台中，沒想到班機因故延誤三個小時，大批旅客待在機艙空調系統卻沒有運作，所有人熱得不行，甚至有小朋友熱到哭出來。對此，虎航回應，飛機後推時，空調系統出現異常，經檢修後順利起飛。

再連凍！中油宣布下周油價凍漲 累計擴大吸收規模達240億元

中油26日宣布下周國內油價繼續凍漲，政府貨物稅減徵加上中油專案吸收，汽、柴油每公升各吸收10.7元及10.9元。統計中油自2月28日起至9月27日執行專案穩定措施，汽、柴油合計擴大吸收約240.2億元。

劉歡享壽63歲生前苦於「不死癌症」 醫揭：這部位休息也會痛恐是警訊

中國大陸歌手劉歡25日病逝上海，享壽63歲，他生前飽受有「不死癌症」之稱的「股骨頭缺血性壞死」折磨。醫師表示，股骨頭缺血性壞死並非老年人專屬，長期大量飲酒、使用類固醇或曾有髖部外傷者都是高風險族群。股骨頭缺血性壞死最明顯的症狀為髖部疼痛，嚴重時休息也會痛，若疼痛持續，尤其高風險族群應及早就醫。

挑錯時間出門受困國道！連假第3天估湧北返車潮 國5北向恐塞到深夜

中秋連假第二天，北返車潮逐漸湧現，高公局表示，截至下午5時，國道全線交通量約為73.8百萬車公里，本日預估交通量為114百萬車公里。明天為中秋連假第三天...

鍘美藝術節戲外戲！他控子團親戚冒名詐財 明華園出聲了

民間為聲援前總統陳水扁女兒陳幸妤發起「鍘美藝術節」，但發起人持續與明華園隔空交火，並指明華園月二團前團長兒子陳男涉及財務糾紛。明華園今委託律師發表聲明，指陳男自民國109年就離開團隊，其利用明華園總團與子團、孫翠鳳名義涉嫌詐騙，均不代表明華園劇團，跟陳男也無任何錢財往來。

當國家級警報響起！ 衛福部：8成醫院能立即啟動「72小時孤島模式」

當手機劇烈震動，螢幕跳出「國家級警報」，你是否曾想過將面臨怎樣的重大災難？衛福部醫事司長劉越萍表示，近年政府推動「國家韌性醫療準備計畫」，要求中度級以上的急救責任醫院，面對災害或極端事件時須具備「孤島運作」能力，也就是在斷水、斷電、通訊全面中斷的情境下，醫院仍須能獨立支撐3天；目前全台57家受評醫院中，已有8成達到此門檻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。